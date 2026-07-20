Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior parte di essi è stata intercettata. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo "con tre missili da crociera" una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Gli attacchi di Mosca di ieri contro le città ucraine, fra cui Kiev e Kharkiv, hanno provocato 20 morti e 142 feriti
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Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior parte di essi è stata intercettata. "Dalle 20:30 (17:30 GMT) alle 5:00, oltre 400 droni nemici hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza. 85 droni sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca", ha scritto Sergei Sobyanin sulla piattaforma Max, sostenuta dallo Stato.
La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo "con tre missili da crociera" una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau: lo afferma la marina ucraina precisando che ci sono al momento almeno cinque morti. Gli attacchi delle forze russe contro le città ucraine, fra cui i massicci raid con missili balistici a Kiev e Kharkiv, hanno provocato 20 morti e 142 feriti. Sono stati usati 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zhirkon, e sei missili di altro tipo,
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Mosca, distrutti serbatoi carburante in porto Odessa
Le forze russe hanno attaccato il porto ucraino di Odessa durante la notte e colpito depositi di carburante. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo in un comunicato. I serbatoi danneggiati contenevano "combustibile e lubrificanti destinati alle Forze Armate dell'Ucraina", ha precisato il ministero.
Sale a sei bilancio morti in attacco russo a nave turca
E' salito a sei il bilancio delle vittime accertate nell'attacco missilistico delle forze russe a un mercantile turco nel Mar Nero. Lo ha riferito il ministro ucraino delle Infrastrutture, Mikola Kalashnik. Altri quattro membri dell'equipaggio sono ancora dispersi. Sulla nave, che trasportava grano, c'erano diciassette marinai siriani e indiani, e un ucraino. Secondo la Marina ucraina, la Russia ha utilizzato tre missili da crociera Kh-59 e Kh-69 per colpire la Golden Leo, di proprieta' turca ma con bandiera della Guinea-Bissau. "Questo è un altro attacco deliberato della Russia a una nave civile disarmata sotto bandiera straniera e che non rappresentava alcuna minaccia", si legge in una nota della Marina ucraina che ha definito l'attacco russo un atto di "terrorismo".
Kiev, '4 morti e 48 feriti in bombardamenti regione Kharkiv'
Le forze armate russe hanno colpito Kharkiv e 23 insediamenti nella regione uccidendo nell'ultimo giorno 4 persone e ferendone 48, tra cui un bambino di un anno. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, aggiungendo che, nei suoi attacchi, Mosca ha utilizzato sistemi di lanciarazzi d'artiglieria pesante, missili e droni di vario tipo.
Media, 'colpito deposito petrolio nell'oblast di Mosca, centinaia di droni verso capitale russa'
Le forze ucraine hanno lanciato un attacco con droni contro l'oblast' di Mosca, colpendo un deposito di petrolio e un centro logistico nella regione. Lo riportano i canali mediatici russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media mostrano una densa colonna di fumo nero che si innalza sopra la città di Podolsk, situata a circa 40 chilometri a sud del Cremlino, in seguito a un attacco a un deposito di petrolio. È stato inoltre segnalato un incendio in un magazzino appartenente al principale centro logistico online russo "Wildberries". I canali di monitoraggio hanno riferito che uno dei centri di distribuzione dell'azienda è stato colpito nella città di Kolyedino, appena a sud di Podolsk. In altre zone della regione, è stato segnalato un incendio in un edificio residenziale nella città di Domodedovo, a seguito di un presunto attacco di un drone. Nella località di Belye Stolby, invece, alcuni magazzini del parco logistico di Yuzhnye Vorota sono stati distrutti. L'entità completa dei danni causati non è immediatamente chiara. Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha aggiunto che oltre 400 droni ucraini sarebbero stati lanciati verso la capitale russa, e che 85 di essi sarebbero stati abbattuti durante l'avvicinamento. Video pubblicati da residenti locali sembrano mostrare droni d'attacco a lungo raggio sorvolare la regione.
Kiev, 'attacco russo a Zaporizhzhia, 2 morti e 42 feriti'
Le forze russe hanno lanciato nella notte bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui otto bambini, secondo quanto riferito dalle autorità. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani e uno di nove piani nella città. L'attacco ha distrutto due piani dell'edificio di cinque piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast' di Zaporizhzhia. Federov ha aggiunto che un terminal logistico è stato colpito in città e che si sono registrati danni significativi al "settore privato", senza però fornire dettagli specifici su cosa sia stato colpito. Alcune vittime sono state estratte dalle macerie dai soccorritori. Non sono state fornite immediatamente informazioni sulle condizioni dei feriti.
Nell'ultimo raid russo su Kiev distrutto magazzino con circa 250mila libri
L'ultimo attacco missilistico e con droni lanciato dalla Russia contro Kiev ha distrutto il magazzino della casa editrice ucraina Knyholove, dove erano conservati circa 250.000 libri. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando la stessa casa editrice, secondo cui nessun dipendente è rimasto ferito. In un messaggio sui social, Knyholove ha accusato Mosca di condurre "una guerra non solo contro le persone, ma anche contro la cultura, l'istruzione e il futuro dell'Ucraina". La società ha annunciato che sta lavorando per ripristinare le attività, avvertendo però che le spedizioni subiranno ritardi temporanei.
Media ucraini, almeno 20 morti in ultimi raid russi
Almeno venti persone sono morte e 142 sono rimaste ferite negli attacchi russi di ieri in Ucraina. A riferirlo è il quotidiano ucraino Kyiv Independent. Mosca ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zirkon e altri sei missili per colpire Kiev e Kharkiv, tra le altre zone, ha riferito l'Aeronautica Militare Ucraina, con la maggior parte dei proiettili puntati sulla capitale ucraina. Una vittima e' stata registrata nell'attacco notturno a Kiev, uno dei piu' massicci finora condotti, e una a Dnipro. A Kharkiv sono morte almeno sei persone, tra a Odessa, due a Kherson e due Sumy - dove è andato ha distrutto un centro di riabilitazione per bambini e adulti con disabilità - e cinque nel Donetsk.
Kiev, mercantile turco colpito da missili russi: 5 morti
Una nave mercantile di proprietà turca è stata colpita oggi da tre missili russi nel Mar Nero, causando la morte di cinque membri dell'equipaggio, mentre altri cinque risultano dispersi. Lo ha reso noto la Marina ucraina. Secondo Kiev, il cargo, battente bandiera della Guinea-Bissau e carico di cereali, è stato centrato da tre missili da crociera mentre stava lasciando l'area delle operazioni militari. Otto persone sono state evacuate e trasportate in ospedale a Odessa. "Si tratta di un nuovo attacco deliberato della Russia contro una nave civile disarmata battente bandiera straniera, che non rappresentava alcuna minaccia militare. E' un atto di terrorismo contro la navigazione pacifica e una grave violazione del diritto internazionale umanitario", ha affermato la Marina ucraina.
Russia: oltre 400 droni diretti verso regione di Mosca
Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior parte di essi è stata intercettata. "Dalle 20:30 (17:30 GMT) alle 5:00, oltre 400 droni nemici hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza. 85 droni sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca", ha scritto Sergei Sobyanin sulla piattaforma Max, sostenuta dallo Stato.