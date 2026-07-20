Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior parte di essi è stata intercettata. "Dalle 20:30 (17:30 GMT) alle 5:00, oltre 400 droni nemici hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a distanza. 85 droni sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca", ha scritto Sergei Sobyanin sulla piattaforma Max, sostenuta dallo Stato.

La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo "con tre missili da crociera" una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau: lo afferma la marina ucraina precisando che ci sono al momento almeno cinque morti. Gli attacchi delle forze russe contro le città ucraine, fra cui i massicci raid con missili balistici a Kiev e Kharkiv, hanno provocato 20 morti e 142 feriti. Sono stati usati 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zhirkon, e sei missili di altro tipo,

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