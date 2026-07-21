Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'Fmi da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Raid di Kiev fa 5 morti a Belgorod. Attacco russo nel Mar Nero su nave mercantile al porto di Odessa: 10 morti
in evidenza
Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'Fmi da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra.
Raid di Kiev fa 5 morti a Belgorod mentre oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte: feriti. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo "con tre missili da crociera" una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau che aveva appena lasciato il porto di Odessa: 10 i morti.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
- Zelensky annuncia un rimpasto di governo e sostituisce il premier
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Doppia missione S.Sede a Kiev, Zelensky ringrazia Leone
Torna in pressing sul dossier ucraino la speciale diplomazia vaticana che viaggia su due canali, quello umanitario e quello istituzionale: con una inedita doppia visita, prima dell'inviato speciale Zuppi e poi del 'ministro' degli Esteri Gallagher, la Santa Sede lavora non solo nell'immediato a un nuovo scambio di prigionieri ma anche, se ce ne saranno le condizioni, a un accordo di pace e a una visita dello stesso Leone a Kiev. Ha terminato la sua missione il Segretario per i Rapporti con gli Stati mons. Gallagher che nella sua quattro giorni funestata anche da numerosi attacchi russi, ha incontrato tra gli altri il suo omologo Andriy Sybiha. "Durante l'incontro - ha riferito una fonte diplomatica -, le parti ucraina e vaticana hanno discusso in particolare del rafforzamento delle capacità della Missione speciale della Santa Sede per il rilascio dei prigionieri e il rimpatrio dei bambini e dei civili ucraini, delle iniziative umanitarie della Santa Sede a sostegno dell'Ucraina e delle prospettive di organizzare una visita del Romano Pontefice nel nostro Paese". Dal 12 al 16 luglio era stato invece il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei a recarsi a Kiev con una intensa agenda che lo aveva visto visitare i campi di prigionia dove sono detenuti i soldati russi (alcuni comparsi nelle foto alimentano il mistero sulla provenienza, forse persino africana di questi combattenti): una mossa favorita dall'Ucraina per manifestare la disponibilità ad uno scambio.
Fmi, via libera a 690 milioni di dollari per l'Ucraina
Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'Fmi da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. "L'Ucraina - si legge in una nota del Fondo - ha mantenuto una stabilità macroeconomica e finanziaria nonostante la guerra in corso con la Russia, un contesto esterno più difficile e rischi che restano eccezionalmente elevati". Il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, ha detto che "l'Ucraina continua a dimostrare una notevole resilienza" di fronte al conflitto. "Preservare la stabilità macroeconomica rimane la priorità immediata", ha aggiunto. Ha sollecitato una "politica fiscale prudente" e una politica monetaria oculata, unitamente a misure per salvaguardare la solidità del settore finanziario.