Torna in pressing sul dossier ucraino la speciale diplomazia vaticana che viaggia su due canali, quello umanitario e quello istituzionale: con una inedita doppia visita, prima dell'inviato speciale Zuppi e poi del 'ministro' degli Esteri Gallagher, la Santa Sede lavora non solo nell'immediato a un nuovo scambio di prigionieri ma anche, se ce ne saranno le condizioni, a un accordo di pace e a una visita dello stesso Leone a Kiev. Ha terminato la sua missione il Segretario per i Rapporti con gli Stati mons. Gallagher che nella sua quattro giorni funestata anche da numerosi attacchi russi, ha incontrato tra gli altri il suo omologo Andriy Sybiha. "Durante l'incontro - ha riferito una fonte diplomatica -, le parti ucraina e vaticana hanno discusso in particolare del rafforzamento delle capacità della Missione speciale della Santa Sede per il rilascio dei prigionieri e il rimpatrio dei bambini e dei civili ucraini, delle iniziative umanitarie della Santa Sede a sostegno dell'Ucraina e delle prospettive di organizzare una visita del Romano Pontefice nel nostro Paese". Dal 12 al 16 luglio era stato invece il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei a recarsi a Kiev con una intensa agenda che lo aveva visto visitare i campi di prigionia dove sono detenuti i soldati russi (alcuni comparsi nelle foto alimentano il mistero sulla provenienza, forse persino africana di questi combattenti): una mossa favorita dall'Ucraina per manifestare la disponibilità ad uno scambio.