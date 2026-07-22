Guerra Ucraina Russia, Zelensky rimuove capo forze armate Syrsky: arriva Drapatyi. LIVE
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver sostituito il comandante in capo delle Forze Armate, Oleksandr Syrskyi, nominando al suo posto Mykhailo Drapatyi. L'annuncio è stato dato dallo stesso Zelenskyj con un messaggio su Telegram
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver sostituito il comandante in capo delle Forze Armate, Oleksandr Syrskyi, nominando al suo posto Mykhailo Drapatyi. L'annuncio è stato dato dallo stesso Zelenskyj con un messaggio su Telegram.
La decisione durante imponenti proteste di piazza. Una settimana fa rimosso anche il ministro della Difesa Fedorov.
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Mosca, colpite due navi, infrastrutture a Odessa e batteria Neptune
La Russia ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Mosca, aggiungendo che è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Lo scrive Tass. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta a Odessa, ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. "Una batteria del sistema missilistico costiero Nettuno delle forze armate ucraine è stata colpita nella zona residenziale di Kovalivka", si legge nella dichiarazione delle forze armate di Mosca.
Ucraina: otto feriti nei raid ucraini sui depositi Wildberries
Sale ad almeno otto il bilancio dei feriti nell'attacco con droni ucraini che oggi ha colpito due centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries nel sud della Russia. La direttrice generale di Wildberries, Tatiana Kim, ha riferito che i depositi di Krasnodar e Nevinnomyssk sono stati evacuati. Il governatore
della regione di Stavropol, Vladimir Vladimirov, ha spiegato che un
complesso di magazzini alla periferia di Nevinnomyssk ha preso fuoco dopo essere stato colpito dai droni. Cinque persone hanno ricevuto cure mediche. Successivamente, il quartier generale operativo della regione di Krasnodar ha reso noto che altre tre persone sono rimaste ferite a causa della caduta di detriti di un drone sul deposito. L'attacco arriva pochi giorni dopo quello sferrato sabato, sempre contro due importanti magazzini di Wildberries, nel quale erano morti otto dipendenti del turno di notte e le strutture erano state quasi completamente distrutte dagli incendi.