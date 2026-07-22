Sale ad almeno otto il bilancio dei feriti nell'attacco con droni ucraini che oggi ha colpito due centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries nel sud della Russia. La direttrice generale di Wildberries, Tatiana Kim, ha riferito che i depositi di Krasnodar e Nevinnomyssk sono stati evacuati. Il governatore

della regione di Stavropol, Vladimir Vladimirov, ha spiegato che un

complesso di magazzini alla periferia di Nevinnomyssk ha preso fuoco dopo essere stato colpito dai droni. Cinque persone hanno ricevuto cure mediche. Successivamente, il quartier generale operativo della regione di Krasnodar ha reso noto che altre tre persone sono rimaste ferite a causa della caduta di detriti di un drone sul deposito. L'attacco arriva pochi giorni dopo quello sferrato sabato, sempre contro due importanti magazzini di Wildberries, nel quale erano morti otto dipendenti del turno di notte e le strutture erano state quasi completamente distrutte dagli incendi.