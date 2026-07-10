Famiglia in crociera, ogni giorno un posto diverso da scoprire

Svegliarsi ogni giorno in un porto diverso, significa un posto nuovo da scoprire. E' il modo più comodo, e divertente, per viaggiare con la famiglia e scoprire luoghi che altrimenti difficilmente si visiterebbero in un'unica vacanza. Succede in crociera, con Costa Fascinosa si parte alla scoperta della Puglia e della Sicilia, della Grecia, di Malta