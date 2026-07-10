Famiglia in crociera, ogni giorno un posto diverso da scoprire

Svegliarsi ogni giorno in un porto diverso, significa un posto nuovo da scoprire. E' il modo più comodo, e divertente, per viaggiare con la famiglia e scoprire luoghi che altrimenti difficilmente si visiterebbero in un'unica vacanza. Succede in crociera, con Costa Fascinosa si parte alla scoperta della Puglia e della Sicilia, della Grecia, di Malta
- Trovare il giusto equilibrio tra relax per gli adulti, divertimento per i bambini e attività capaci di coinvolgere tutte le generazioni. Negli ultimi anni, la crociera si è affermata come una delle soluzioni più complete, grazie a un'offerta che unisce comfort, intrattenimento e la possibilità di visitare più destinazioni in un unico viaggio. La nave diventa una vera e propria struttura ricettiva itinerante, per scoprire isole e paesaggi diversi senza rinunciare alla comodità.
- Le moderne navi da crociera sono progettate per rispondere alle esigenze delle famiglie. Piscine, parchi acquatici, aree gioco, spettacoli serali, cinema, attività sportive e programmi dedicati ai più piccoli permettono ai bambini di divertirsi in sicurezza, mentre i genitori possono concedersi momenti di relax tra spa, ristoranti e aree benessere.
- Ogni giornata offre nuove opportunità: escursioni culturali, passeggiate nei centri storici, giornate al mare o attività nella natura. Questo consente di alternare momenti di scoperta a ore dedicate al riposo, soddisfacendo gusti ed età differenti.
- Dal porto di Taranto salpa Costa Fascinosa, protagonista di itinerari che conducono alla scoperta delle più affascinanti destinazioni del Mediterraneo. Un viaggio che unisce il fascino della navigazione al piacere di esplorare città ricche di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, offrendo ai passeggeri un'esperienza all'insegna del relax e della scoperta fin dal momento dell'imbarco.
- Dopo la partenza da Taranto, la prima tappa dell'itinerario è l'isola greca di Cefalonia, famosa per le sue spiagge dalle acque cristalline, i paesaggi naturali.. Da non perdere l’escursione alle imponenti Grotte di Drogarati, un mondo di stalattiti e stalagmiti scolpite dal tempo,. Quindi le acque color smeraldo del Lago Melissani, la leggendaria Grotta delle Ninfe, dove luce e roccia creano un’atmosfera irreale. Makris Gialos regala il tempo giusto per rilassarsi, nuotare e godersi il mare più luminoso dell’isola.
- E’ l’isola che vive ancora del ritmo dei pescatori, tra viuzze candide, contrasti perfetti dove il tempo sembra essersi fermato. Camminando fra i vicoli arriverai alla Piccola Venezia, con le case sospese sull’Egeo e il mare che bussa alle finestre, e poi verso i celebri mulini a vento, simbolo dell’isola da secoli. Infine la chiesa ortodossa di Paraportiani, un capolavoro nato dall’unione di cinque chiese: minimalista, bianca, fotogenica.
- Mykonos nasconde anche un piccolo gioiello. Si tratta del Monastero di Panagia Tourliani, situato a Ano Mera. Un luogo sacro rinomato per la sua imponente iconostasi in legno intagliato realizzata nel 1775 da artisti fiorentini
- L’Acropoli ateniese, dove filosofi, eroi e grandi oratori esercitarono la prima forma di “démos krátos”, il governo del popolo, patrimonio dell'Umanità UNESCO simbolo dell’età d’oro della civiltà greca. Da non perdere il Tempio di Atena Nike, del 425 a.C., che celebra le vittorie sui persiani. All’interno c’era una statua della dea Atena, vittoriosa ma senza ali: gli ateniesi non volevano che volasse via. E poi il celebre albero d’ulivo, le cariatidi, il Partenone.
- La capitale di Malta accoglie i crocieristi con il suo straordinario patrimonio storico e architettonico. Andando verso la costa meridionale di Malta, si trova la Grotta Azzurra o Blue Grotto. La più grande di un complesso di archi e caverne scavati nelle falesie dalle correnti marine. Tappa successiva Marsaxlokk. In questo tipico villaggio di pescatori vedrai tantissimi luzzi, le tipiche barche di legno dai colori vivaci con gli occhi di Osiride dipinti sulla prua: secondo la tradizione proteggono i pescatori dal mare in tempesta.
- La Decollazione di san Giovann Battista, capolavoro del 1608 conservato nella Concattedrale di San Giovanni a Valletta è l’unica opera firmata dell’autore. La stessa Chiesa custodisce anche Il San Girolamo scrivente dipinto da Caravaggio nel 1608. L’esterno della Concattedrale, patrimonio UNESCO dal 1980, è austero e fortificato, mentre l'interno è un tripudio di oro e decorazioni barocche con gli altari indicanti le otto nazioni europee simboleggiate nella stella a otto punte della bandiera maltese.
- Passando dal villaggio di Nicolosi, ultimo centro abitato prima dle gigante Etna, si inizia a salire lungo le pendici del vulcano, attraversando vigneti e distese di lava che cambiano colore e consistenza a ogni curva. Il paesaggio diventa sempre più sorprendente, fino a trasformarsi in uno scenario quasi lunare, dove la natura è la vera protagonista. Si raggiungono così i Monti Silvestri dove si potrà camminare tra crateri inattivi, esplorando un ambiente unico che racconta tutta la potenza e il fascino del vulcano.
- Tra le esperienze più suggestive proposte a bordo c'è la serata dedicata all'osservazione del cielo. È notte e la nave raggiunge il punto più buio del Mar Ionio uno dei rarissimi luoghi dove il cielo appare ancora nitido: senza luci artificiali, senza coste visibili, solo mare e stelle. Tutte le luci della nave si spengono. Nessun riflesso. Solo il cielo, protagonista assoluto. Con l’introduzione del comandante e una app dedicata, è possibile orientarsi tra costellazioni, pianeti e galassie.