Ceuta e Melilla, nuova ondata di migranti dal Marocco

Nuova pressione migratoria alle frontiere spagnole di Ceuta e Melilla, le due enclave in Nord Africa che rappresentano l'unico confine terrestre tra Africa e Unione Europea. Centinaia di persone hanno tentato di entrare dalla vicina costa marocchina, attraversando il mare a nuoto o su camere d'aria e, in altri casi, forzando i valichi di frontiera. Di fronte all'aumento degli arrivi, Madrid ha inviato anche unità militari a supporto della polizia per rafforzare i controlli.