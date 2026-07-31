Nepal, coprifuoco dopo gli scontri tra comunità

Le autorità nepalesi hanno imposto un coprifuoco a tempo indeterminato nel distretto di Siraha dopo l'escalation di violenze tra due comunità. Le proteste hanno provocato almeno una vittima e numerosi danni a edifici pubblici, veicoli e attività commerciali. Secondo i media locali, gli scontri sarebbero scoppiati durante celebrazioni religiose concomitanti, degenerando rapidamente in disordini diffusi.
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