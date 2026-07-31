Cile, piogge e neve isolano intere comunità

L'ondata di maltempo che sta interessando il Cile continua a provocare gravi disagi. Le piogge torrenziali hanno allagato abitazioni nella regione di Los Ríos, costringendo i residenti a usare kayak o ad attraversare l'acqua a piedi per mettere in salvo i propri beni. Più a nord, nella regione di Atacama, le abbondanti nevicate hanno isolato diverse comunità montane: l'esercito e i mezzi di soccorso sono al lavoro per riaprire le strade e consegnare foraggio agli allevatori rimasti bloccati.
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