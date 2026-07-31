Piogge record, cresce la portata delle cascate di Iguazú

Le forti piogge cadute negli ultimi giorni hanno fatto aumentare sensibilmente la portata delle cascate di Iguazú, al confine tra Argentina e Brasile. Secondo la compagnia energetica dello Stato brasiliano del Paraná, il flusso ha raggiunto circa 4,3 milioni di litri d'acqua al secondo, quasi tre volte la media. Lo spettacolo naturale ha attirato numerosi visitatori in uno dei siti turistici più celebri del Sud America.
Prossimi video
Liberia, distrutta cocaina per 317 milioni di dollari
Mondo
Ceuta, nuovo massiccio afflusso di migranti al confine
Mondo
Incendi in Francia e UK, la devastazione ripresa dai droni
Mondo
Spagna, almeno 49mila migranti entrati a Ceuta in 24 ore
Mondo
Schengen, il trattato sulla libera circolazione in Europa
Mondo
Emergenza migranti, a Ceuta almeno 49mila arrivi in 24 ore
Mondo
Emergenza migranti a Ceuta, le immagini degli arrivi
Mondo