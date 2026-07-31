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Piogge record, cresce la portata delle cascate di Iguazú

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Le forti piogge cadute negli ultimi giorni hanno fatto aumentare sensibilmente la portata delle cascate di Iguazú, al confine tra Argentina e Brasile. Secondo la compagnia energetica dello Stato brasiliano del Paraná, il flusso ha raggiunto circa 4,3 milioni di litri d'acqua al secondo, quasi tre volte la media. Lo spettacolo naturale ha attirato numerosi visitatori in uno dei siti turistici più celebri del Sud America.

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