Old Time Show 2026, il programma e gli eventi dell'edizione 2026

Old Time Show 2026, il programma e gli eventi della mostra a Forlì

Saloni ed eventi

Dal 28 febbraio all’1 marzo torna l’evento dedicato alla passione per i motori, con moto e automobili d’epoca in esposizione presso la Fiera di Forlì. Giunto alla 21^ edizione, l’evento includerà anche una mostra-scambio e la partecipazione di diversi club e registri storici

La passione per i motori torna a rombare presso la Fiera di Forlì. Nel polo espositivo della cittadina emiliano-romagnola torna Old Time Show, evento giunto alla 21^ edizione e che chiama a raccolta appassionati delle due e delle quattro ruote.

I gioielli in esposizione all'Old Time Show

La manifestazione prevede un’esposizione di automobili e motociclette d’epoca, con esemplari che abbracciano diverse decadi: si va dalle classiche alle youngtimer, passando anche per alcuni pezzi unici e vetture attuali. 

Approfondimento

Stellantis al Salone di Bruxelles 2026: tutte le novità

I temi dell'edizione 2026 di Old Time Show

Anche l'edizione 2026. di Old Time Show seguirà alcune tematiche centrali. Si parte da "Gli anni della rinascita: Il Motociclismo dal 1945 al 1969", con un focus sul mondo delle due ruote. Poi spazio a "L'epoca d'oro dell'automobilismo: Dal dopo guerra al boom economico", con l'attenzione su alcuni dei modelli più iconici della storia dell'automobile, come Ferrari 250 GTO e Lamborghini Miura. Le mostre invece saranno "I 100 anni della stella "Mercedes-Benz", "Mito Ferrari - eccellenza made in Italy" e infine "Macchine Mirabolanti - Compagnia Italento".

Approfondimento

Salone di Bruxelles 2026, tutte le migliori novità presentate

Orari e prezzi

Old Time Show è organizzato da Romagna Fiere, in collaborazione con “Il Crame” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola, lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini e gode anche del patrocinio dell’ASI. L’evento aprirà le porte il 28 febbraio alle 8.30 e chiuderà l’1 marzo alle 18.30, con un biglietto d’ingresso al costo di 12 euro, 10 euro il tagliando ridotto.

Approfondimento

Salone del camper 2025, +12% immatricolazioni

