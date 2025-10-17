Bonus auto elettriche, dal 22 ottobre domande al via. Cosa sapere

Il provvedimento con gli incentivi ha visto la luce ad agosto, dopo una lunga gestazione. Il decreto 2025 del ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dopo la sua rimodulazione, che mette a disposizione 597 milioni di euro, era stato approvato lo scorso 8 agosto e pubblicato in Gazzetta ufficiale a settembre. La norma, che questa volta è riservata a fasce ben precise di cittadinanza, prevede fino a 11mila euro a fondo perduto per l'acquisto di un'auto elettrica per i cittadini (con un limite a 40mila euro di Isee) e fino a 20mila euro per le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali. Le microimprese sono aziende con meno di 10 persone e un fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per le persone fisiche, in particolare, l’agevolazione sarà pari a 11mila euro se si ha un Isee fino a 30mila euro e pario a 9mila euro se l’Isee è sopra i 30mila euro (e fino a 40mila).