La classifica delle 8 auto elettriche più economiche. Classifica

Introduzione
Il mercato delle auto elettriche stenta ancora a decollare e considerato che i nuovi incentivi hanno criteri stringenti legati al reddito ISEE, non è facile trovare modelli EV che possano avere un prezzo abbordabile senza accedere al bonus. Ad ogni modo sul mercato esistono comunque alcune opportunità con un listino in alcuni casi (pochi per la verità) anche al di sotto dei 20.000.
Quello che devi sapere
Dacia Spring
Iniziamo ad esempio con la Dacia Spring, la prima elettrica del marchio rumeno che in meno di 4 metri racchiude la filosofia pragmatica del brand offrendo l’essenziale ad un costo più che concorrenziale. Il listino attacca intatti a 17.900 euro con batteria da 26,8 kWh per un’autonomia di 230 km e un motore da 45 CV.
Leapmotor T03
C’è poi la Leapmotor T03, full electric da 3,6 metri con un’unità in grado di erogare 70 kW, 95 CV e una batteria da 37,3 kWh per un’autonomia dichiarata di 265 km nel ciclo misto che diventano 395 km nel ciclo urbano. In questo caso il prezzo è di 18.900 euro.
DR 1.0
E a proposito di entry level, ecco che nella lista delle auto elettriche più economiche disponibili sul mercato non poteva mancare la DR 1.0 EV. La city car del marchio molisano ha un motore da 61 CV e una batteria da 31 kWh per un range di percorrenza di 210 km. Prezzo di listino 18.900 euro
BYD Dolphin Surf
Rimanendo alle cinesi, c’è poi la BYD Dolphin Surf che ha un listino di partenza da 19.490 euro. In questo caso la lunghezza arriva a 3,78 metri con batteria da 30 o da 43,2 kWh e un motore da 88 o da 156 CV. L’autonomia varia così da 310 a 320 km con una sola ricarica.
Citroen E-C3
Non dimentichiamo Citroen e-C3, uno dei modelli di maggior successo nel segmento. Si tratta di una vettura che nasce sulla piattaforma Smart Car, che ha un prezzo di partenza di 23.900 euro e un’autonomia di 320 km con un solo pieno di energia.
Fiat Grande Panda
Stessa piattaforma e caratteristiche simili anche per Fiat Grande Panda che con la cugina francese condivide l’architettura e alcune specifiche tecniche. In questo caso però il listino attacca a 24.900 euro. Sotto pelle una powertrain composta da un motore elettrico da 113 CV e un accumulatore da 44 kWh.
Hyundai Inster
Un prezzo analogo ha Hyundai Inster, il nuovo modello di ingresso alla gamma elettrica per il marchio coreano. Si tratta di un piccolo crossover che ha una lunghezza inferiore ai 4 metri e una batteria da 42 kWh per un’autonomia di 370 km con una sola ricarica. A spingerla un motore da 95 CV.
Renault 5 E-Tech Electric
Infine c’è la nuova Renault 5 E-Tech Electric, con un listino di attacco di 24.900 euro e disponibile con batteria da 40 o 52 kWh e un motore da 90 o 110 kW per un’autonomia complessiva che tocca i 310 km con l’accumulatore più piccolo.