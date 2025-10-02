La classifica delle 8 auto elettriche più economiche. Classifica

Introduzione

Il mercato delle auto elettriche stenta ancora a decollare e considerato che i nuovi incentivi hanno criteri stringenti legati al reddito ISEE, non è facile trovare modelli EV che possano avere un prezzo abbordabile senza accedere al bonus. Ad ogni modo sul mercato esistono comunque alcune opportunità con un listino in alcuni casi (pochi per la verità) anche al di sotto dei 20.000.