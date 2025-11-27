Manovra 2026, inammissibili 105 emendamenti: ecco quali

Se dunque il vertice ha consentito di fare dei "passi avanti", ora l'attenzione si sposta sulle coperture, che dovranno passare al vaglio del ministero dell'Economia. La cifra cui si guarda supera il miliardo, anche se i calcoli sono ancora in corso. In cima all'elenco degli interventi c'è un ulteriore prelievo (di 0,5 punti) a carico delle banche. Il gettito, secondo diverse fonti, ammonterebbe a poco meno di 200 milioni. L'intenzione dichiarata dalla maggioranza è di limitare l'incremento solo alle grandi banche. Ma secondo altre fonti il rischio è di colpire indiscriminatamente. Il lavoro tecnico sarebbe ancora corso, ma per esentare i piccoli istituti si dovrebbe ricorrere a una franchigia. Una delle ipotesi che circola è che sia di 90mila euro, ma secondo diversi interlocutori, sarebbe troppo bassa per lasciare fuori davvero i piccoli colpendo solo i grandi: l'intesa politica di massima ci sarebbe, ma ci si è riservati un ulteriore confronto con le banche. La soglia però, se confermata - si fa notare - sterilizzerebbe l'aumento solo per gli istituti piccolissimi con uno o due sportelli. Risultando invece come un onere aggiuntivo anche per quelli piccoli e medi. In questo senso la misura colpirebbe praticamente l'intero comparto.

Per approfondire: Manovra 2026, tutti i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio