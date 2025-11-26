Manovra 2026, emendamenti alla Legge di Bilancio: possibili modifiche

Introduzione

La Commissione Bilancio del Senato è tornata a riunirsi per esaminare l’ammissibilità degli emendamenti alla Legge di bilancio 2026. Il nodo principale resta quello delle risorse necessarie per portare a casa le modifiche. Le trattative sono aperte e il tema verrrà affrontato in un nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra la premier Meloni, il ministro dell’Economia Giorgetti e i leader della coalizione alla luce anche dei risultati delle elezioni regionali. "Il vertice ci sarà sicuramente questa settimana", ha detto il viceministro al Mef Leo che ha assicurato l'intesa vicina sui dossier, dalle banche agli affitti. Ecco quali misure potrebbero cambiare volto.