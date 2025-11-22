Responsabilità dei medici, ministero Salute contrario all'emendamento

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Manovra, ministero della Salute contrario all'emendamento su responsabilità dei medici

Politica
©Ansa

"Non si ritiene utile né opportuno introdurre una modifica che di fatto andrebbe in senso opposto a quanto fin qui proposto dal Ministro Schillaci sulla colpa medica", ha affermato il dicastero in una nota. Anche la Cisl Medici si oppone all'emendamento Biancofiore: “Va ritirato, meno male che eravamo eroi”

ascolta articolo

Far ricadere la responsabilità civile in caso di danni ai paziente direttamente sul medico, anzichè primariamente sulla struttura sanitaria. È ciò a cui punta l'emendamento alla Manovra a firma Micaela Biancofiore, che rientra tra quelli segnalati, e che ha subito acceso la polemica e la protesta da parte del mondo medico. E in relazione a questo emendamento che modifica la disciplina della responsabilità professionale dei medici, il Ministero della Salute ha fatto sapere oggi che "esprimerà parere contrario. L'attuale normativa garantisce una tutela adeguata, integrata peraltro dalla recente norma sulla colpa grave, e non si ritiene utile né opportuno introdurre una modifica che di fatto andrebbe in senso opposto a quanto fin qui proposto dal ministro Schillaci sulla colpa medica", ha affermato il dicastero in una nota.

I sindacati: "Offensivo nei confronti della categoria"

L’emendamento “Biancofore” alla legge di bilancio “va ritirato”: a sostenerlo è la Cisl Medici, rispetto a quanto proposto dalla deputata di Noi Moderati sulla legge di bilancio. “Meno male che eravamo eroi", sostiene Luciana Cois, segretaria nazionale della Cisl Medici. "Questa proposta cancella in un colpo solo le previsioni della legge Gelli Bianco e contrasta con l’idea di scudo penale che va affermandosi”. La proposta prevede che sia l’esercente della professione il responsabile “in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale e questo non è accettabile”. La Cisl Medici fa proprio “l’appello e le preoccupazioni del presidente Filippo Anelli, della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici” e sottolinea come “ritenere prioritario questo emendamento è offensivo nei confronti della categoria che vive già innumerevoli disagi”. 

Approfondimento

Manovra 2026, ipotesi bonus scuola per le paritarie: cosa sappiamo
FOTOGALLERY

Ansa/TG24

1/7
Economia

Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare

Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che 'i conti siano in ordine'. Anche di questo tema si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Responsabilità dei medici, ministero Salute contrario all'emendamento

Politica

"Non si ritiene utile né opportuno introdurre una modifica che di fatto andrebbe in senso opposto...

Padova, standing ovation per Mattarella: "Chiamati a costruire pace"

Politica

Il presidente della Repubblica è stato accolto sul palco all'Annual meeting 2025 dei Medici...

Ministero Cultura, si dimette capo ufficio stampa Piero Tatafiore

Politica

"L'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia...

Manovra, prorogare Opzione donna ampliando platea: la richiesta di Fdi

Politica

L'emendamento alla manovra, a prima firma Mancini, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro...

Femminicidi, Nordio: "Codice genetico dell'uomo non accetta parità"

Politica

Il ministro della Giustizia è intervenuto alla Conferenza internazionale contro il femminicidio a...

Politica: I più letti