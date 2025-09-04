Quali sono i supermercati più economici d'Italia? La classifica

Introduzione

Fare la spesa costa sempre di più: l’Istat stima che, per una famiglia formata da quattro persone, all’anno si possa arrivare a una media di 9.276 euro, con l’aumento dei prezzi che supera anche l’inflazione. Risparmiare è però possibile, facendo attenzione a cosa si compra e soprattutto scegliendo con cura il supermercato. Secondo i calcoli di Altroconsumo, con queste accortezze c’è chi riesce a salvare fino a 3.700 all’anno, sempre considerando un nucleo familiare composto da quattro persone.

Ma quali sono le insegne più convenienti? Per scoprirlo, l’organizzazione a tutela dei consumatori ha analizzato, come fa da 36 anni, la situazione sul territorio, confrontando i costi in 1.150 punti vendita (tra supermercati, ipermercati e discount) in 67 diverse città, rilevando circa 1,6 milioni di prezzi relativi a 125 categorie di prodotti alimentari, oltre che per la cura della casa, la cura della persona e per gli animali domestici. Ecco cosa è emerso.