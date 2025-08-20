Patatine del supermercato, le migliori per Altroconsumo per tipologia

Patatine del supermercato, la classifica di Altroconsumo: ecco le migliori per tipologiaLifestyle
Introduzione
Ci si riferisce alle “patatine" in riferimento a quello snack salato e sfizioso, solitamente da aperitivo, ma in realtà dietro questo termine c’è un “mondo” con tanti prodotti e tante ricette. In molti sacchetti spesso non sono incluse nemmeno le patate, come ad esempio nei riccioli o triangolini di mais fritti, chiamati anche tortillas o nachos, oppure nei croccantini o nelle palline al formaggio, anch’essi a base di mais. In comune hanno alcune caratteristiche nutrizionali, come l’alto contenuto in sale e grassi, motivo per cui sono alimenti da consumare occasionalmente. Altroconsumo ha stilato una classifica delle migliori secondo i diversi formati e i diversi gusti, analizzando quelle con marchio dei supermercati.
Quello che devi sapere
Come vengono testate le patatine
Per l'analisi delle patatine sono stati considerati cinque criteri essenziali: il valore nutrizionale (55%), gli additivi (15%), il livello di lavorazione (15%), la presenza di dolcificanti (10%) e la quantità di una porzione (5%). Il punto di riferimento iniziale è il Nutri-score, un sistema di etichettatura in uso in vari Paesi europei, che bilancia i nutrienti da limitare, come zuccheri, sale e grassi saturi, con quelli da privilegiare, tra cui fibre, proteine, frutta e verdura. Al termine delle valutazioni, i prodotti sono stati divisi in cinque categorie di qualità, che vanno da "molto buono" (indicato con il colore verde scuro) a "molto scarso" (rosso). Questa classificazione è stata creata per aiutare i consumatori a fare scelte più informate, senza stigmatizzare o promuovere specifici prodotti. L'associazione ha evidenziato che, nel settore degli snack, la qualità non è sempre la stessa: alcune patatine si distinguono positivamente, altre meno. Tuttavia, con le informazioni giuste, anche uno sfizio può essere scelto in modo più consapevole.
La lista degli ingredienti
Quando si ha a che fare con un sacchetto di patatine è molto importante guardare la lista degli ingredienti. Alcune sono fatte solo con 3 ingredienti: patate olio e sale. Anche tra le tortillas ci sono quelle fatte solo con mais, olio e sale. Ci sono poi croccantini al mais, le patatine aromatizzate, quelle fatte con farine di mais o di patata che hanno una lista degli ingredienti più lunga che comprende additivi come addensanti ed antiagglomeranti, ma anche coloranti ed esaltatori di sapidità; in questi prodotti, poi, gli aromi non mancano mai.
Gli additivi
Per le patatine gli additivi meritano un’attenzione speciale, non tanto perché sono particolarmente pericolosi, ma semplicemente perché non è detto che si pensi alla loro presenza. Quando si parla di patatine, si è concentrati di più sugli aspetti nutrizionali e anche sulla composizione, come detto spesso molto semplice e con soli tre ingredienti, e si tende a generalizzare. Invece nel mondo di questi snack, ce ne sono diversi che contengono additivi, alcuni addirittura fino a 9 additivi. Troviamo, per esempio, esaltatori di sapidità (il glutammato monosodico o E621 è il più comune) e coloranti, additivi la cui funzione tecnologica è finalizzata a conferire sapore e colore, ma anche antiagglomeranti, addensanti, antiossidanti
Le patatine classiche
In cima alla classifica delle patatine classiche troviamo le Coop doppia cottura senza sale aggiunto con un punteggio di 73/100, seguite dalle Coop chips al sale marino (65/100). Diversi marchi si posizionano al terzo posto con 61/100: le Conad patatine caserecce, le Coop doppia cottura classiche, le Jocker Snack le gran gusto classiche (MD), le Mambo Kids classiche croccanti (Eurospin) e le Pata snack metodo artigianale classiche. Subito dopo, con 59/100, troviamo le Amicha Chips Eldorada ricetta grigliata e tradizionale, le Brets Brets originali, le Coop doppia cottura grigliate, le Coop patatine classiche con sale di Guerande biologiche, le I Tesori patatina grigliata (Pam), le Jocker Snack le gran gusto grigliate (MD), le Pata snack metodo artigianale grigliata e le Tyrrell's Lightly Sea Salted
Le patatine aromatizzate
In cima alla lista delle patatine aromatizzate troviamo le Pata snack metodo artigianale gusto peperoncino con un punteggio di 66/100. Seguono, con 59/100, le Conad patatine caserecce al rosmarino e le Pata snack metodo artigianale al rosmarino. Più in basso in classifica ci sono le Coop doppia cottura gusto paprika e le Coop patatine al pepe del Nepal, entrambe a 52/100. Troviamo poi le Conad patatine caserecce gusto barbecue (51/100) e le Coop patatine al tartufo estivo (50/100). Chiudono la classifica le Coop chips gusto bbq (49/100) e le Pata snack classiche gusto barbecue (48/100)
Snack al mais
Voti più bassi per gli snack al mais: le migliori in classifica, le Snack Day flips peanut, ottengono un punteggio modesto di 44/100, classificato come "accettabile". Subito dopo, con 42/100, ci sono le Mambo Kids anelli di mais cotti al forno gusto formaggio e le Pata snack anelloni gusto formaggio. Ancora più in basso, con un punteggio di 41/100, si posizionano le Mambo Kids cornetti gusto formaggio. Infine, con un punteggio "scarso" di 36/100, troviamo i cornetti, croccantini e palline di mais al formaggio della Coop, gli snack di mais al formaggio Esselunga, i cornetti, palline e croccantini di mais al formaggio Iper "gli Sfiziosi", i cornetti di mais al formaggio Pam e i croccantini di mais al formaggio Pata, Selex e Carrefour
Nachos e tortillas
I nachos e le tortillas ottengono risultati un po' migliori. In cima alla classifica troviamo le Santa Maria nacho chips original con 65/100, seguite dalle Coop tortilla classica e Selex tortilla, entrambe a 61/100. Poco più in basso, con un punteggio di 59/100, ci sono Gli Spesotti tortilla classica della Coop. Infine, con un punteggio di 57/100, si posizionano i seguenti marchi: Conad tortillas di mais, Coop tortilla bianca, Iper Gli Sfiziosi tortilla, Jocker Snack (MD), Mambo Kids tortilla (Eurospin), Pata snack tortilla blanca e tortilla chips, e Santa Maria tortilla chips salted.
