Patatine del supermercato, le migliori per Altroconsumo per tipologia

Per le patatine gli additivi meritano un’attenzione speciale, non tanto perché sono particolarmente pericolosi, ma semplicemente perché non è detto che si pensi alla loro presenza. Quando si parla di patatine, si è concentrati di più sugli aspetti nutrizionali e anche sulla composizione, come detto spesso molto semplice e con soli tre ingredienti, e si tende a generalizzare. Invece nel mondo di questi snack, ce ne sono diversi che contengono additivi, alcuni addirittura fino a 9 additivi. Troviamo, per esempio, esaltatori di sapidità (il glutammato monosodico o E621 è il più comune) e coloranti, additivi la cui funzione tecnologica è finalizzata a conferire sapore e colore, ma anche antiagglomeranti, addensanti, antiossidanti