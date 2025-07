I maggiori aumenti degli ultimi 4 anni: in testa voli e olio d’oliva

Fuori dai primi 40 posti ci sono anche alcuni prodotti che in passato avevano registrato rialzi record e poi si sono ridimensionati. A cominciare dall'olio diverso da quello di oliva che, come evidenzia l'Unc, dopo aver ripetutamente vinto la top ten degli aumenti tendenziali - pur segnando ancora un incremento, rispetto a giugno 2021 del 25,7% - ora sta sotto la media dei prodotti alimentari che salgono del 26,2%. Stesso discorso per la pasta, secca e fresca), che si paga il 25,8% in più; la farina (+23,8%); il latte fresco intero (+23,5%); il pane fresco (+24,3%). "Sono tutti rincari comunque inaccettabili, sia chiaro, ma attenuati rispetto ai primati del passato", ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori. Aumenti molto contenuti per la benzina e il gasolio per auto: costano, rispettivamente, il 5,8% e il 9,7% in più