Voli, crescono le tariffe aeree e scendono le prenotazioni

Introduzione

In piena estate tornano a salire le tariffe dei biglietti aerei, scendono le prenotazioni. Sia a causa dei prezzi (come dimostra un'indagine di Federalberghi), sia a causa dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina: i viaggi Transatlantici stanno subendo un deciso calo. Si teme la chiusura degli spazi aerei, per motivi di sicurezza, una volta raggiunta la destinazione estera come avvenuto per esempio il 13 giugno 2025, a seguito dell’attacco d’Israele all’Iran. In quell’occasione, lo spazio aereo di diversi paesi della regione è stato chiuso. I voli in corso sono stati dirottati, alcuni sono perfino tornati indietro verso gli aeroporti di partenza. Attualmente alle incertezze sulla situazione geopolitica si è aggiunto anche il conflitto tra Thailandia e Cambogia.