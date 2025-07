Burro, sale il prezzo e cala la produzione (anche in Italia). Le cause

Sono anni quindi che il settore è entrato in difficoltà. Il problema principale resta quello della costrizione della produzione di latte, dovuta in parte alle condizioni climatiche sfavorevoli nei Paesi produttori e in parte a una ristretta disponibilità di pascoli. L’estrema ondata di caldo che ha colpito buona parte dell’Europa nelle ultime settimane potrebbe andare a peggiorare ulteriormente una situazione già compromessa. E ancora, preoccupano anche la diffusione di malattie che possono colpire le mucche, come la dermatite nodulare contagiosa, in via di espansione anche in Italia e in Francia, e il virus della lingua blu.

