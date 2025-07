Voli, prezzi per Sicilia e Sardegna troppo alti. Indagine Antitrust

Di fatto, tutte le associazioni dei consumatori sono d’accordo che bisognerà intervenire. Così anche Assoutenti, che ricorda: "Da anni denunciamo come le tariffe dei voli, in alcuni periodi dell'anno come le feste di Natale e i mesi estivi, raggiungano livelli assurdi e del tutto ingiustificati”. Il presidente Gabriele Melluso definisce necessario definire “il perimetro del servizio universale di trasporto aereo, così come avvenuto per bus e treni, limitando il più possibile speculazioni e rialzi ingiustificati delle tariffe". Anche perché, continua, "l'impennata dei prezzi dei voli per Sicilia e Sardegna, oltre a danneggiare i consumatori, limita la continuità territoriale e arreca danno all'intero comparto turistico italiano: in presenza di tariffe dei trasporti elevate, infatti, gli utenti modificano le proprie abitudini, rinunciando a tornare sulle isole in occasione delle feste o scegliendo per le vacanze estive mete estere alternative e più economiche, con ripercussioni negative per gli operatori turistici e per tutto l'indotto".