Introduzione
Qual è il supermercato più apprezzato dagli italiani? E quali i discount e le insegne locali migliori secondo i consumatori? Anche quest’anno la risposta arriva dall’indagine di Altroconsumo, che ha chiesto a oltre 22mila cittadini le loro preferenze e le loro opinioni su elementi come la convenienza dei prezzi, il comfort dei punti vendita, la qualità e l’assortimento dei prodotti, i tempi di attesa alle casse, la disponibilità di sconti e promozioni. Ecco i risultati
Quello che devi sapere
Supermercati, discount e insegne locali: classifiche di Altroconsumo
Le classifiche di Altroconsumo si basano su un punteggio massimo di 100. Le insegne che superano i 75 punti conquistano un giudizio ottimo, quelle da 65 a 74 un giudizio buono, da 50 a 64 medio, sotto 50 si passa a una valutazione scadente (anche se nessuno è sceso così in basso).
Supermercati e ipermercati, vince NaturaSì
In cima alla classifica dei supermercati e degli ipermercati nazionali c’è NaturaSì, seguita da Ipercoop/Coop ed Esselunga. Di tutte i consumatori sottolineano l’ampiezza dell’offerta, i punti vendita curati e la qualità dei prodotti. Esselunga si posiziona al primo posto per l’efficienza e per l’ordine e per i tempi di attesa alle casse, Ipercoop e Coop per la qualità di frutta e verdura (del loro marchio). Ecco la classifica generale.
- NaturaSì – punteggio 79;
- Ipercoop/Coop&Coop – punteggio 77;
- Esselunga – punteggio 77;
- Coop – punteggio 75;
- Famila Superstore/Iperfamila – punteggio 75;
- Famila – punteggio 73;
- Conad Superstore/Spazio Conad – punteggio 73;
- Interspar – punteggio 73;
- Eurospar – punteggio 73;
- Carrefour Iper – punteggio 70;
- A&O – punteggio 69;
- Conad – punteggio 69;
- Despar – punteggio 68;
- Panorama – punteggio 68;
- Crai – punteggio 67;
- Pam – punteggio 67;
- Conad City/Sapori e Dintorni Conad – punteggio 66;
- Sigma – punteggio 65;
- Carrefour Market – punteggio 63;
- Sisa – punteggio 61;
- Carrefour Express – punteggio 60.
I migliori discount? È testa a testa tra Eurospin e Aldi
Come 12 mesi fa, la sfida tra i discount finisce ancora con un pareggio: se la giocano Eurospin e Aldi, tallonate a strettissimo giro da Dpiù. Ecco la classifica:
- Eurospin – punteggio 76;
- Aldi – punteggio 76;
- Dpiù – punteggio 75;
- Lidl – punteggio 74;
- Todis – punteggio 73;
- Md Discount – punteggio 73;
- In’s – punteggio 73;
- Prix – punteggio 73;
- Penny Market – punteggio 69.
Tutte le insegne locali con valutazione ottima
Ottimi, più alti che per i discount, i giudizi dati alle insegne locali: 13 su 40 sono nella fascia di gradimento più alta. A vincere è DEM (tra Lazio e Abruzzo), con 78 punti, uno in più di Visotto, Rossetto, Iperal, Tosano e Mercatò. A piacere ai clienti sono “la vicinanza, la disponibilità del personale e la sensazione di familiarità”, oltre che – in casi specifici – “la convenienza dei prezzi (Tosano) e per gli sconti e le promozioni (CTS e Iper)”. Questa la classifica dei primi posti:
- Dem – punteggio 78;
- Vissotto – punteggio 77;
- Rossetto – punteggio 77;
- Iperal – punteggio 77;
- Toscano – punteggio 77;
- Mercatò - punteggio 77;
- Mega – punteggio 76;
- Lando – punteggio 75;
- Iper (La Grande I) – punteggio 75;
- Pewex – punteggio 75;
- Cadoro – punteggio 75;
- Martinelli – punteggio 75;
- Tigros – punteggio 75.
Le insegne migliori per la spesa online
Dall’indagine di Altroconsumo emerge anche come la spesa online non sia ancora entrata a pieno titolo tra le abitudini della popolazione italiana: solo il 12% dei partecipanti al sondaggio dichiara di servirsene, e solo il 2% di loro lo fa con cadenza settimanale. In ogni caso (sulla base di criteri come la semplicità d’uso del sito, l’assortimento di prodotti, lo stato della merce recapitata, la puntualità e precisione nella consegna e l’assistenza fornita ai clienti), anche per la spesa online è stata stilata una classifica: vince Esselunga.
- Esselunga – punteggio 77;
- Eurospin – punteggio 76;
- Coop – punteggio 76;
- Iperal – punteggio 75;
- Bennet – punteggio 75;
- Così Comodo (Famila, Il Gigante..) – punteggio 73;
- Tigros – punteggio 71;
- Tosano – punteggio 71;
- Iper (La Grande I) – punteggio 70;
- Carrefour – punteggio 67;
- Conad – punteggio 65.
