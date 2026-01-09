Offerte Sky
I supermercati più amati dagli italiani secondo Altroconsumo. La classifica 2026

Economia
Introduzione

Qual è il supermercato più apprezzato dagli italiani? E quali i discount e le insegne locali migliori secondo i consumatori? Anche quest’anno la risposta arriva dall’indagine di Altroconsumo, che ha chiesto a oltre 22mila cittadini le loro preferenze e le loro opinioni su elementi come la convenienza dei prezzi, il comfort dei punti vendita, la qualità e l’assortimento dei prodotti, i tempi di attesa alle casse, la disponibilità di sconti e promozioni. Ecco i risultati

Quello che devi sapere

Supermercati, discount e insegne locali: classifiche di Altroconsumo

Le classifiche di Altroconsumo si basano su un punteggio massimo di 100. Le insegne che superano i 75 punti conquistano un giudizio ottimo, quelle da 65 a 74 un giudizio buono, da 50 a 64 medio, sotto 50 si passa a una valutazione scadente (anche se nessuno è sceso così in basso).

 

Supermercati e ipermercati, vince NaturaSì

In cima alla classifica dei supermercati e degli ipermercati nazionali c’è NaturaSì, seguita da Ipercoop/Coop ed Esselunga. Di tutte i consumatori sottolineano l’ampiezza dell’offerta, i punti vendita curati e la qualità dei prodotti. Esselunga si posiziona al primo posto per l’efficienza e per l’ordine e per i tempi di attesa alle casse, Ipercoop e Coop per la qualità di frutta e verdura (del loro marchio). Ecco la classifica generale.

  1. NaturaSì – punteggio 79;
  2. Ipercoop/Coop&Coop – punteggio 77;
  3. Esselunga – punteggio 77;
  4. Coop – punteggio 75;
  5. Famila Superstore/Iperfamila – punteggio 75;
  6. Famila – punteggio 73;
  7. Conad Superstore/Spazio Conad – punteggio 73;
  8. Interspar – punteggio 73;
  9. Eurospar – punteggio 73;
  10. Carrefour Iper – punteggio 70;
  11. A&O – punteggio 69;
  12. Conad – punteggio 69;
  13. Despar – punteggio 68;
  14. Panorama – punteggio 68;
  15. Crai – punteggio 67;
  16. Pam – punteggio 67;
  17. Conad City/Sapori e Dintorni Conad – punteggio 66;
  18. Sigma – punteggio 65;
  19. Carrefour Market – punteggio 63;
  20. Sisa – punteggio 61;
  21. Carrefour Express – punteggio 60.

 

I migliori discount? È testa a testa tra Eurospin e Aldi

Come 12 mesi fa, la sfida tra i discount finisce ancora con un pareggio: se la giocano Eurospin e Aldi, tallonate a strettissimo giro da Dpiù. Ecco la classifica:

  1. Eurospin – punteggio 76;
  2. Aldi – punteggio 76;
  3. Dpiù – punteggio 75;
  4. Lidl – punteggio 74;
  5. Todis – punteggio 73;
  6. Md Discount – punteggio 73;
  7. In’s – punteggio 73;
  8. Prix – punteggio 73;
  9. Penny Market – punteggio 69.

Tutte le insegne locali con valutazione ottima

Ottimi, più alti che per i discount, i giudizi dati alle insegne locali: 13 su 40 sono nella fascia di gradimento più alta. A vincere è DEM (tra Lazio e Abruzzo), con 78 punti, uno in più di Visotto, Rossetto, Iperal, Tosano e Mercatò. A piacere ai clienti sono “la vicinanza, la disponibilità del personale e la sensazione di familiarità”, oltre che – in casi specifici – “la convenienza dei prezzi (Tosano) e per gli sconti e le promozioni (CTS e Iper)”. Questa la classifica dei primi posti:

  1. Dem – punteggio 78;
  2. Vissotto – punteggio 77;
  3. Rossetto – punteggio 77;
  4. Iperal – punteggio 77;
  5. Toscano – punteggio 77;
  6. Mercatò - punteggio 77;
  7. Mega – punteggio 76;
  8. Lando – punteggio 75;
  9. Iper (La Grande I) – punteggio 75;
  10. Pewex – punteggio 75;
  11. Cadoro – punteggio 75;
  12. Martinelli – punteggio 75;
  13. Tigros – punteggio 75.

Le insegne migliori per la spesa online

Dall’indagine di Altroconsumo emerge anche come la spesa online non sia ancora entrata a pieno titolo tra le abitudini della popolazione italiana: solo il 12% dei partecipanti al sondaggio dichiara di servirsene, e solo il 2% di loro lo fa con cadenza settimanale. In ogni caso (sulla base di criteri come la semplicità d’uso del sito, l’assortimento di prodotti, lo stato della merce recapitata, la puntualità e precisione nella consegna e l’assistenza fornita ai clienti), anche per la spesa online è stata stilata una classifica: vince Esselunga.

  1. Esselunga – punteggio 77;
  2. Eurospin – punteggio 76;
  3. Coop – punteggio 76;
  4. Iperal – punteggio 75;
  5. Bennet – punteggio 75;
  6. Così Comodo (Famila, Il Gigante..) – punteggio 73;
  7. Tigros – punteggio 71;
  8. Tosano – punteggio 71;
  9. Iper (La Grande I) – punteggio 70;
  10. Carrefour – punteggio 67;
  11. Conad – punteggio 65.

 

