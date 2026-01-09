Ottimi, più alti che per i discount, i giudizi dati alle insegne locali: 13 su 40 sono nella fascia di gradimento più alta. A vincere è DEM (tra Lazio e Abruzzo), con 78 punti, uno in più di Visotto, Rossetto, Iperal, Tosano e Mercatò. A piacere ai clienti sono “la vicinanza, la disponibilità del personale e la sensazione di familiarità”, oltre che – in casi specifici – “la convenienza dei prezzi (Tosano) e per gli sconti e le promozioni (CTS e Iper)”. Questa la classifica dei primi posti:

Dem – punteggio 78; Vissotto – punteggio 77; Rossetto – punteggio 77; Iperal – punteggio 77; Toscano – punteggio 77; Mercatò - punteggio 77; Mega – punteggio 76; Lando – punteggio 75; Iper (La Grande I) – punteggio 75; Pewex – punteggio 75; Cadoro – punteggio 75; Martinelli – punteggio 75; Tigros – punteggio 75.