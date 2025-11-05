Barrette ai cereali, quali sono le migliori: classifica Altroconsumo

Offerte Sky
Barrette ai cereali, quali sono le migliori: la classifica Altroconsumo

Economia
©Getty

Altroconsumo ha analizzato diverse barrette ai cereali presenti nei supermercati italiani, valutandole per qualità nutrizionale e ingredienti. Nella classifica generale risultano migliori le Sarchio ai semi di girasole e lino, seguite dalle Misura con 52% frutta secca, cioccolato fondente e frutti di bosco

ascolta articolo

Quali sono le barrette ai cereali migliori in commercio? Altroconsumo ha pubblicato un test dedicato a questi snack molto diffusi e amati, analizzando decine di prodotti presenti nei supermercati italiani. Le barrette sono state suddivise per tipologia (classiche, con frutta, cioccolato, frutta secca o proteiche) e valutate sulla base di parametri nutrizionali e qualitativi.

I prodotti migliori nella classifica generale 

 

In testa nella classifica generale si trovano le Sarchio con semi di girasole e lino: hanno ottenuto un punteggio di 86 su 100 e un giudizio “molto buono”. Seguono le Misura con 52% frutta secca, cioccolato fondente e frutti di bosco (70 punti), le Sarchio ai semi di zucca bio (67), le Benesi Coop con albicocca, mela e frutta secca (65) e il Croccante alle mandorle Dolciando Eurospin (63).

 

I risultati per categoria

 

Tra le barrette ai cereali semplici, le migliori risultano le Nestlé Fitness Original (56 punti), seguite dalle Nestlé Fitness Honey Flavor (51) e dalle Kellogg’s Oaties con miele (43). In fondo alla categoria le Manusol MD con 27 punti. Nella categoria cereali e cioccolato, prime le Perfect Bio avena choco nocciola (56), seguite dalle Crownfield Muesli cioccolato Lidl (55) e dalle Gran Cereale fondente (46), con ancora le Manusol MD in coda (20 punti). Per cereali e frutta risultano più alte in classifica le Carrefour Bio mirtilli rossi e nocciole (56) e le Sarchio quinoa e mirtilli rossi (50). Tra le barrette con frutta secca spiccano le Benesi Coop (65) e le Poggio del Farro (62). Infine, tra le proteiche, si collocano al primo posto le Misura Protein 51% semi e mandorle con cranberry e lamponi (60), seguite dalle Kellogg’s Special K Protein (41).

 

Come è stato condotto il test

 

La classifica è stata elaborata utilizzando il Nutri-Score, un sistema che tiene conto per il 55% del profilo nutrizionale, per il 15% della presenza di additivi, per un altro 15% del grado di trasformazione, per il 10% dell’uso di edulcoranti e per il 5% della porzione consigliata.

Jars of Nutella hazelnut chocolate spread, manufactured by Ferrero International SA, in a supermarket in Rome, Italy, on Friday, July 11, 2025. Ferrero International SA agreed to acquire WK Kellogg Co. for an enterprise value of $3.1 billion, pushing the Italian family-owned candy business further into the lucrative US market. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Migliori creme alla nocciola spalmabili, la classifica di Altroconsumo
