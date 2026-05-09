Il biposto, con a bordo marito e moglie, ha perso potenza ed è caduto a Cecina sulla vecchia Aurelia colpendo un’auto di passaggio. I due passeggeri a bordo del velivolo e l’autista della macchina sono rimasti illesi. La sindaca di Cecina Lia Burgalassi: “Non era né in fase di atterraggio né di decollo, ma per cause ancora da chiarire a un certo punto ha perso quota e ha tranciato alcuni cavi elettrici finendo su un olivo, che probabilmente ha attutito la caduta” ascolta articolo

Incidente senza vittime per un piccolo aereo da turismo nel Livornese. Il velivolo con due persone a bordo è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna intorno alle 14 a Cecina, sulla vecchia Aurelia all'altezza di via dei Parmigiani. L'ultraleggero quando si è schiantato al suolo ha colpito un’auto in transito: illese le due persone a bordo dell’aereo, marito e moglie, e anche il conducente dell'auto. Il velivolo, che era decollato questa mattina dall'aeroporto di Tassignano (Lucca), è andato completamente distrutto nell'impatto.

L'ultraleggero precipitato nel Livornese - ©Ansa

Cosa è successo La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. L’ultraleggero, un biposto ad ala alta certificato P92, dopo il decollo da Tassignano ha effettuato un passaggio all'Avioclub di Cecina e poi, per cause ancora da accertare, ha perso potenza ed è caduto in località Cedrino. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia municipale, e i carabinieri. Le due persone che erano a bordo dell'aereo da turismo sono state trasferite all'ospedale di Livorno, mentre l'uomo che si trovava a bordo dell'auto è stato accompagnato in stato di choc al pronto soccorso di Cecina.