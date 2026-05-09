Il biposto, con a bordo marito e moglie, ha perso potenza ed è caduto a Cecina sulla vecchia Aurelia colpendo un’auto di passaggio. I due passeggeri a bordo del velivolo e l’autista della macchina sono rimasti illesi. La sindaca di Cecina Lia Burgalassi: “Non era né in fase di atterraggio né di decollo, ma per cause ancora da chiarire a un certo punto ha perso quota e ha tranciato alcuni cavi elettrici finendo su un olivo, che probabilmente ha attutito la caduta”
Incidente senza vittime per un piccolo aereo da turismo nel Livornese. Il velivolo con due persone a bordo è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna intorno alle 14 a Cecina, sulla vecchia Aurelia all'altezza di via dei Parmigiani. L'ultraleggero quando si è schiantato al suolo ha colpito un’auto in transito: illese le due persone a bordo dell’aereo, marito e moglie, e anche il conducente dell'auto. Il velivolo, che era decollato questa mattina dall'aeroporto di Tassignano (Lucca), è andato completamente distrutto nell'impatto.
Cosa è successo
La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. L’ultraleggero, un biposto ad ala alta certificato P92, dopo il decollo da Tassignano ha effettuato un passaggio all'Avioclub di Cecina e poi, per cause ancora da accertare, ha perso potenza ed è caduto in località Cedrino. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia municipale, e i carabinieri. Le due persone che erano a bordo dell'aereo da turismo sono state trasferite all'ospedale di Livorno, mentre l'uomo che si trovava a bordo dell'auto è stato accompagnato in stato di choc al pronto soccorso di Cecina.
Sindaca Cecina: “Feriti non preoccupanti”
Sul posto anche la sindaca di Cecina Lia Burgalassi. "È andata bene, per fortuna, anche perché le tre persone coinvolte nell'incidente aereo non sembravano preoccupanti", ha spiegato la prima cittadina. "L'aereo non veniva né era diretto all'aviosuperficie di Cecina ma stava solo sorvolando la zona. Non era né in fase di atterraggio né di decollo, ma per cause ancora da chiarire a un certo punto ha perso quota e ha tranciato alcuni cavi elettrici finendo su un olivo, che probabilmente ha attutito la caduta. Da lì è finito in strada colpendo l'auto di passaggio. La strada rimarrà chiusa ancora per un po' perché carabinieri e polizia stanno aspettando i rilievi di Enac, visto che si tratta di velivolo certificato, non un ultraleggero".