Cade aereo ultraleggero nell'Aretino, muore pilota

Incidente aereo questa mattina a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Un ultraleggero era decollato, intorno alle 6,30, dall'aviosuperficie Serristori e per cause in corso di accertamento, poco dopo il decollo è precipitato a terra. Lo schianto, avvenuto in un campo a poco distanza dal luogo del decollo, non ha lasciato scampo al pilota deceduto sul posto. Sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno purtroppo potuto solo costatare la morte dell'uomo. Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri e la polizia locale.