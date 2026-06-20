Val d'Aosta, aereo ultraleggero precipita sopra Saint-Rhemy-En Bosses

Sul posto stannoperando gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti del velivolo
Un aereo ultraleggero è precipitato al suolo nella zona del rifugio Frassati, sopra Saint-Rhemy-En Bosses, in Valle d'Aosta. Sul posto stannoperando gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti del velivolo.