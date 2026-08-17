Scomparso ultraleggero con 2 persone a bordo: ricerche in corso

Le squadre stanno concentrando le battute nell'area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, zona complessa che dalla costa tirrenica cosentina si estende verso l'entroterra collinare e montuoso. Sul velivolo l'avvocato romano Carlo Arnulfo e Angela Buccico, figlia figlia di Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera, e sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

E' scomparso sul Tirreno cosentino un ultraleggero con due persone, l'avvocato romano Carlo Arnulfo e Angela Buccico, figlia figlia di Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera, e sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico. Il velivolo ha perso i contatti durante il volo e sono scattate subito le operazioni di ricerca. Le squadre stanno concentrando le battute nell'area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, zona complessa che dalla costa tirrenica cosentina si estende verso l'entroterra collinare e montuoso. Al momento le informazioni sono frammentarie e non sono chiare le circostanze della perdita di contatto. Priorità resta l'individuazione del velivolo e delle due persone a bordo. Ricerche in corso.

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Ricerche in corso anche con droni Sono concentrate nell'entroterra dell'alto Tirreno cosentino le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultraleggero che risulta disperso dalla serata di ieri. I soccorritori, infatti, secondo quanto si è appreso, ritengono improbabile che il velivolo possa essere finito in mare, visto che questi tipi di aerei viaggiano sotto costa e sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti che affollano le spiagge calabresi. Nonostante questo le ricerche con i droni - alle quali si è aggiunto l'elicottero del Reparto volo di Salerno dei Vigili del fuoco Drago VF165 che sta collaborando con il velivolo dell'Esercito in supporto alle squadre di terra - sono condotte anche sul mare. A bordo dell'ultraleggero scomparso viaggiano un uomo di 64 anni residente a Roma ed una donna di 55 anni residente a Matera. Il velivolo era decollato dal campo di volo di Capo d'Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari (Cassano allo Ionio). Le ultime celle telefoniche agganciate dagli occupanti risultano essere quelle tra Fiumefreddo e Fuscaldo.

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