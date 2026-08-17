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Scomparso ultraleggero con 2 persone a bordo: ricerche in corso

Cronaca
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Le squadre stanno concentrando le battute nell'area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, zona complessa che dalla costa tirrenica cosentina si estende verso l'entroterra collinare e montuoso. Sul velivolo l'avvocato romano Carlo Arnulfo e Angela Buccico, figlia figlia di Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera, e sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico

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E' scomparso sul Tirreno cosentino un ultraleggero con due persone, l'avvocato romano Carlo Arnulfo e Angela Buccico, figlia figlia di Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera, e sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico. Il velivolo ha perso i contatti durante il volo e sono scattate subito le operazioni di ricerca. Le squadre stanno concentrando le battute nell'area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, zona complessa che dalla costa tirrenica cosentina si estende verso l'entroterra collinare e montuoso. Al momento le informazioni sono frammentarie e non sono chiare le circostanze della perdita di contatto. Priorità resta l'individuazione del velivolo e delle due persone a bordo. Ricerche in corso.

Un ultraleggero con due persone a bordo è scomparso sul Tirreno Cosentino, nella zona di Fuscaldo, 17 agosto 2026. Le ricerche dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono iniziate alle 21.05 di ieri e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO +++ UFFICIO STAMPA VIGILI DEL FUOCO +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
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Ricerche in corso anche con droni

 

Sono concentrate nell'entroterra dell'alto Tirreno cosentino le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultraleggero che risulta disperso dalla serata di ieri. I soccorritori, infatti, secondo quanto si è appreso, ritengono improbabile che il velivolo possa essere finito in mare, visto che questi tipi di aerei viaggiano sotto costa e sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti che affollano le spiagge calabresi. Nonostante questo le ricerche con i droni - alle quali si è aggiunto l'elicottero del Reparto volo di Salerno dei Vigili del fuoco Drago VF165 che sta collaborando con il velivolo dell'Esercito in supporto alle squadre di terra - sono condotte anche sul mare. A bordo dell'ultraleggero scomparso viaggiano un uomo di 64 anni residente a Roma ed una donna di 55 anni residente a Matera. Il velivolo era decollato dal campo di volo di Capo d'Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari (Cassano allo Ionio). Le ultime celle telefoniche agganciate dagli occupanti risultano essere quelle tra Fiumefreddo e Fuscaldo.

 

Un ultraleggero con due persone a bordo è scomparso sul Tirreno Cosentino, nella zona di Fuscaldo, 17 agosto 2026. Le ricerche dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono iniziate alle 21.05 di ieri e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO +++ UFFICIO STAMPA VIGILI DEL FUOCO +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
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La ricostruzione

 

Il piccolo campo volo dal quale ieri sera è decollato l'ultraleggero che risulta disperso in Calabria è alla fine del lungomare Anna Rita Sidoti di Capo d'Orlando, in contrada Tavola Grande, a pochi metri dal depuratore e della pista utilizzabile per elisoccorso. "È un aeroclub gestito da privati - dice un residente della zona - ma ormai è utilizzato raramente, saranno quattro o cinque i soci abituali. Di tanto in tanto viene qualcuno a tosare l'erba ma la struttura non è più curata come qualche anno fa". Il campo volo è recintato solo in parte, al suo interno vi sono due piccole strutture in stato di semi-abbandono. Nell'area attualmente sono in sosta due ultraleggeri. 

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