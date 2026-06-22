Sorelle ritrovate a Formia, il luogo del blitz. FOTO

Le immagini mostrano l’esterno dell’edificio nella zona di Rio Fresco-Scacciagalline, a Formia, dove sono state ritrovate Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, le ragazze erano in un’abitazione riconducibile a un parente della madre e sono state poi trasferite in una nuova struttura protetta. Ecco le immagini del luogo del ritrovamento.
- Una veduta esterna dell’edificio indicato come il luogo del ritrovamento di Alisya e Sarah a Formia. La struttura si trova in un’area residenziale ai piedi delle colline, raggiunta dai carabinieri nel corso del blitz.
- La facciata dell’abitazione vista dal cortile interno. Secondo le ricostruzioni, le due sorelle erano nella casa di uno zio, parente stretto della madre, quando sono state individuate dagli investigatori.
- Le finestre dell’edificio in cui, secondo il procuratore di Sulmona Luciano D’Angelo, le ragazze sarebbero rimaste chiuse in una stanza, senza poter uscire né aprire le persiane. Le minorenni, ha riferito il pm, potevano solo guardare la televisione.
- Un’inquadratura più ampia del cortile e della facciata dell’edificio. Il blitz dei carabinieri è scattato dopo che un familiare, messo alle strette dagli investigatori, avrebbe fornito elementi utili alle ricerche.
- L’area esterna dell’abitazione, con sedie accatastate, una bicicletta e alcune finestre affacciate sul cortile. Dopo il ritrovamento, Alisya e Sarah sono state trasferite in una nuova struttura protetta.