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Sorelle ritrovate a Formia, il luogo del blitz. FOTO

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©Ansa

Le immagini mostrano l’esterno dell’edificio nella zona di Rio Fresco-Scacciagalline, a Formia, dove sono state ritrovate Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, le ragazze erano in un’abitazione riconducibile a un parente della madre e sono state poi trasferite in una nuova struttura protetta. Ecco le immagini del luogo del ritrovamento.

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