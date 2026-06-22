Sorelle ritrovate a Formia, il luogo del blitz. FOTO

Le immagini mostrano l’esterno dell’edificio nella zona di Rio Fresco-Scacciagalline, a Formia, dove sono state ritrovate Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, le ragazze erano in un’abitazione riconducibile a un parente della madre e sono state poi trasferite in una nuova struttura protetta. Ecco le immagini del luogo del ritrovamento.