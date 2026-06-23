Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer: pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester. Spazio anche all'Iran, con Donald Trump che sospende per due mesi le sanzioni a Teheran sul petrolio. Poi, il terzo caso di doping di Alex Schwazer: "Innocente, ma non mi difendo più". E il ritrovamento delle due sorelle scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila)
- In primo piano l'annuncio delle dimissioni del premier britannico Keir Starmer. A candidarsi alla guida dei Labour è Burnham: "Ora stabilità". Spazio anche all'Iran: "Nucleare, Teheran accetta le ispezioni". Ancora il Medio Oriente, con l'intervista al presidente israeliano Herzog: "Gli italiani devono rispettare gli israeliani". In prima pagina anche il terzo caso dopingi di Alex Schwazer: "Innocente, ma mi arrendo". Infine, il caso delle sorelle scomparse e ritrovate a Formia: arrestata la madre, "erano segregate".
- In apertura la caduta del governo di Keir Starmer: "Me lo ha chiesto il partito". Pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester. Spazio anche all'Iran, con il "sì" al ritorno degli ispettori nucleari. In prima pagina anche l'ondata di calore che attanagalia l'Europa: "Misure straordinarie in Italia". Poi, il lavoro in Italia e la "finta trasparenza del governo" sui salari. Infine, l'approfondimento di Massimo Recalcati sul Premio Strega: "Quell'ipocrisia sulla maldicenza".
- In primo piano il "patto del petrolio" tra Stati Uniti e Iran. Mentre Trump "sospende per due mesi le sanzioni a Teheran". Intanto, gli ayatollah "aprono agli ispettori". In prima pagina anche le dimissioni di Starmer, "travolto dallo scandalo Epstein-Andrea": "Ora ci prova Burnham". Spazio anche al calcio con l'approfondimento su Lionel Messi: "18 gol ai Mondiali, nessuno come lui". Infine, il caso di Alex Schwazer: "L'ombra lunga del doping".
- Anche Il Messaggero dedica l'apertura alle dimissioni di Starmer: "La Gran Bretagna paga il dopo Brexit". Ora arriva Burnham, "settimo premier in 10 anni". Spazio anche all'Iran con la "tregua sul petrolio iraniano" e il "via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni". In prima pagina anche il caso delle due sorelle scomparse e poi ritrovate nella casa di una zia: "Fermati madre, compagno e nonno: traditi da una videochiamata".
- "Tocca a loro" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport, dopo l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Ficg. "La nuova Italia: sale Conte, Maldini dt". L'editoriale di Stefano Barigelli: "Coraggio e nomi giusti per svoltare". In prima pagina anche Lionel Messi: "Nessuno come lui: è a 18 gol". In prima pagina anche il terzo caso doping di Alex Schwazer: "Sono innocente, ma non mi difendo più".
- "Leoland" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport dedicato al "nuovo record" di Lionel Messi ai Mondiali 2026. "Messi Park: 5 gol in 2 gare". Spazio anche alla nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Ficg con il 68,6% dei voti: "Con voi posso tutto". In prima pagina anche il terzo caso doping di Alex Schwazer: "Non lotto più".
- In primo piano l'intervista a Michel Platini: "La Juve tornerà a vincere". E ancora: "Guai a chi tocca questo club, per me esiste solo la famiglia Agnelli". Mentre Carnevali dichiara: "Siamo al lavoro per Kolo". Spazio anche alla nomina di Magalò alla presidenza della Ficg con il 68,58% dei voti: "Il riformatore". In prima pagina anche il terzo caso doping di Schwazer e poi Jannik Sinner che si prepara a Wimbledon: "Non difendo, vado all'attacco".
- In primo piano la tassa sui pacchi: "Slitta a ottobre". Spazio all'Iran e alla questione nucleare: Teheran "apre alle ispezioni Aiea e torna sul mercato del petrolio". Intanto, il cardinale Pizzaballa denuncia la situazione a Gaza: "Difficile, l'attenzione resti alta". In prima pagina anche Merz sul caso Commerz: "Non vendiamo la quota del 12.7%". Poi, il riassetto Delfin: "Sulle partecipate plusvalenze da oltre 10 miliardi". E infine, l'annuncio delle dimissioni del premier britannico Starmer.
- In apertura le dimissioni del premier britannico Starmer: "Ennesimo ko della sinistra bellicista". Spazio anche all'eredità Agnelli e "la rissa fra John e Margherita": la madre "chiede 1.3 milioni", il figlio "la attacca". In prima pagina anche la Rai che "oscura Vannacci": "Mai nei talk e tg". Poi, la nomina di Malagò alla presidenza della Figc: "Calcio gattopardo in mano a Malagò: salvi io Gravina boy". Infine, il caso doping di Schwazer: "POsitivo all'Epo per la terza volta".