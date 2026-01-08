Renee Nicole Good uccisa da Ice: memoriale a Minneapolis

Un memoriale improvvisato con fiori e candele è stato allestito a Minneapolis il giorno dopo la sparatoria in cui un agente dell’immigrazione statunitense ha ucciso una donna di 37 anni, colpita mentre si trovava nella sua auto. Il consiglio comunale ha identificato la vittima come Renee Nicole Good e ha chiesto l’uscita immediata dell’ICE dalla città. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna sostiene invece che gli agenti stessero soccorrendo un veicolo bloccato dalla neve e siano stati affrontati da un gruppo di agitatori
Prossimi video
Boccia (PD) e Procaccini (FdI) ospiti di Sart
Mondo
Crisi climatica, gli Stati Uniti si ritirano da 66 trattati internazionali
Mondo
Trattori a Parigi, proteste agricole paralizzano il traffico
Mondo
Casa Bianca: valutiamo l'acquisto della Groenlandia
Mondo
Maltempo in Kosovo, inondazioni e allagamenti
Mondo
Venezuela, Nuovo blitz Usa contro una petroliera russa
Mondo
Los Angeles ricorda le vittime dell’incendio Eaton del 2025
Mondo