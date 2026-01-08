Offerte Sky
Renee Nicole Good uccisa da Ice: memoriale a Minneapolis

Mondo

Un memoriale improvvisato con fiori e candele è stato allestito a Minneapolis il giorno dopo la sparatoria in cui un agente dell’immigrazione statunitense ha ucciso una donna di 37 anni, colpita mentre si trovava nella sua auto. Il consiglio comunale ha identificato la vittima come Renee Nicole Good e ha chiesto l’uscita immediata dell’ICE dalla città. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna sostiene invece che gli agenti stessero soccorrendo un veicolo bloccato dalla neve e siano stati affrontati da un gruppo di agitatori

