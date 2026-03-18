Berlino, sciopero ferma aeroporto: 445 voli cancellati

All’aeroporto BER di Berlino-Brandeburgo cancellati tutti i 445 voli programmati a causa di uno sciopero del sindacato Verdi. Coinvolti circa 57mila passeggeri. L’azione, spiegano i sindacati, è stata programmata in un giorno di traffico ridotto per limitare l’impatto. Terminal quasi deserti e aerei fermi sulla pista mentre prosegue la protesta dei lavoratori.
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