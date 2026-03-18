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Hong Kong al via processo su incendio con 168 morti

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A Hong Kong prendono il via le udienze sull’incendio del novembre 2025 che ha causato 168 morti in un complesso residenziale a Tai Po, il più grave degli ultimi decenni. La commissione indipendente esaminerà le cause del rogo e ascolterà testimoni e residenti per individuare responsabilità e prevenire tragedie simili.

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