Drone ucraino in azione a Krasnodar, un morto

Un drone delle forze armate ucraine ha colpito il distretto di Prikubansky, a Krasnodar, in Russia. L'attacco ha interessato tre edifici. Nel primo è scoppiato un incendio in un appartamento ed è morta una persona, nel secondo e nel terzo palazzo invece alcuni frammenti del drone hanno centrato i muri senza prendere fuoco e provocare ulteriori danni o vittime.