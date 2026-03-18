Drone ucraino in azione a Krasnodar, un morto

Un drone delle forze armate ucraine ha colpito il distretto di Prikubansky, a Krasnodar, in Russia. L'attacco ha interessato tre edifici. Nel primo è scoppiato un incendio in un appartamento ed è morta una persona, nel secondo e nel terzo palazzo invece alcuni frammenti del drone hanno centrato i muri senza prendere fuoco e provocare ulteriori danni o vittime.
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