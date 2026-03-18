Baghdad, droni e razzi contro ambasciata americana in Iraq

L'ambasciata statunitense nella Green Zone di Baghdad è stata colpita da alcuni attacchi con droni e razzi in due giorni consecutivi. Il primo attacco è iniziato alle 19 del 17 marzo e il secondo ha eluso il sistema di difesa C-RAM provocando un incendio. Anche strutture diplomatiche vicino all'aeroporto internazionale sono state prese di mira. Le milizie filo-iraniane hanno rivendicato le offensive.
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