Baghdad, droni e razzi contro ambasciata americana in Iraq

L'ambasciata statunitense nella Green Zone di Baghdad è stata colpita da alcuni attacchi con droni e razzi in due giorni consecutivi. Il primo attacco è iniziato alle 19 del 17 marzo e il secondo ha eluso il sistema di difesa C-RAM provocando un incendio. Anche strutture diplomatiche vicino all'aeroporto internazionale sono state prese di mira. Le milizie filo-iraniane hanno rivendicato le offensive.