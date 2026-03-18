Libano, attacco israeliano contro un edificio di Beirut

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra un attacco contro un edificio nel centro di Beirut, sostenendo di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Il raid rientra in una serie di operazioni mirate contro obiettivi militari del gruppo.
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