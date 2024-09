Introduzione

L’aviazione israeliana ha usato ordigni "intelligenti", in grado di penetrare metri e metri di cemento, per uccidere il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le bombe "bunker-buster", però, non sono una novità: le Gbu-28, ad esempio, sono state usate per la prima volta dagli americani durante la Guerra nel Golfo nel 1991 per colpire Saddam Hussein. Questi ordigni sono dotati di una testata rinforzata e a volte vengono usati in sequenza, in modo tale da aumentare la loro efficacia.

Non sono le uniche armi di questo tipo: nell’arsenale israeliano compaiono anche le Mpr-500, bombe anti-bunker ma di misure e peso decisamente inferiori; le Gbu-31, già utilizzate anche negli attacchi su Gaza e in grado di produrre un cratere di 12 metri; e probabilmente anche le Gbu-72, bombe ibride dal peso di 2,2 tonnellate. Si tratta di ordigni studiati per colpire bersagli protetti in profondità o in caverne e con una letalità superiore alle Gbu-28.