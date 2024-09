Introduzione

Rimangono da chiarire le circostanze delle esplosioni che hanno causato morti e feriti in Libano e in Siria, a partire dall’innesco simultaneo: frutto di un messaggio inviato a tutti contemporaneamente dai vertici dell’organizzazione o di un impulso partito da chi ha sabotato i device?

Nessuna ipotesi può essere del tutto esclusa, anche se secondo alcuni esperti sarebbe più probabile lo scenario di una manomissione manuale piuttosto che quello di un hackeraggio che potrebbe aver causato il surriscaldamento delle batterie.

Circostanza che fa rientrare nel quadro anche l’Iran, principale fornitore delle attrezzature di Hezbollah, e che secondo l’analista militare Elijah Magnier avrebbe richiesto l'intervento di più servizi segreti: "Ciò significa che non solo hanno preso tempo, ma hanno anche conservato questa fornitura per molto tempo prima che raggiungesse la destinazione finale, e molto probabilmente gli iraniani ora esamineranno tutti i loro prodotti e le loro attrezzature per assicurarsi che nessuno abbia manomesso ciò che hanno acquisito".