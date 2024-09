Introduzione

Nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, si sono registrate diverse esplosioni di ricetrasmittenti in Libano. A esplodere sarebbero stati i cosiddetti ‘cercapersone’ utilizzati da membri di Hezbollah. Secondo le autorità sanitarie le esplosioni avrebbero causato almeno 8 morti e 2750 persone ferite, di cui 200 in modo grave. Il leader Hasa Nasrallah non sarebbe rimasto ferito. Un funzionario di Hezbollah citato dai media israeliani - che ha voluto mantenere l'anonimato - ha affermato che dietro le esplosioni "c'è il nemico Israele", e ha aggiunto che i membri di Hezbollah avevano cercapersone con delle batterie al litio che sono scoppiate. Hezbollah ha accusato Israele della "totale responsabilità" per le esplosioni, e avvertito che ci sarà una "giusta punizione”.





Secondo il Wall Street Journal, i cercapersone esplosi facevano parte di una nuova fornitura che l'organizzazione sciita libanese aveva appena ricevuto. Un esponente di Hezbollah ha precisato che questi dispositivi erano in dotazione a centinaia di operativi del gruppo, ipotizzando che un malware potrebbe aver causato il surriscaldamento e la loro esplosione.