Israele commemora 7 ottobre nel kibbutz colpito da Hamas

A Nir Oz, vicino alla Striscia di Gaza, si è tenuta il 6 ottobre una cerimonia in memoria delle vittime e degli ostaggi dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Quasi un quarto degli abitanti del kibbutz fu ucciso o rapito e 48 ostaggi sono ancora detenuti, forse solo 20 vivi. “Sono a pochi passi e nessuno li sente”, ha detto un oratore. L’assalto causò 1.200 morti in Israele e oltre 67.000 vittime palestinesi nei successivi attacchi israeliani.