Pace Gaza, Rubio passa biglietto a Trump prima dell'annuncio

Nel biglietto che Marco Rubio ha passato al presidente Usa si chiedeva a Donald Trump di approvare il post su Truth Social sull'accordo a Gaza "così potrai annunciare l'accordo per primo". Lo riporta Ap pubblicando il foglio della nota passata da Rubio con scritto in cima 'molto vicino'. Il presidente ha risposto ok e poi ha chiuso la tavola rotonda.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi lasciato la conferenza stampa in corso alla Casa Bianca congedandosi con queste parole: "Ho appena ricevuto una nota dal segretario di Stato che mi dice che siamo molto vicini a un accordo in Medio Oriente e avranno bisogno di me abbastanza presto". "Devo andare ora per provare a risolvere i problemi in Medio Oriente", ha aggiunto.