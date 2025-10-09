Pace Gaza, Rubio passa biglietto a Trump prima dell'annuncio

Durante una riunione alla Casa Bianca il 9 ottobre, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha consegnato un biglietto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump poco prima che quest'ultimo annunciasse la vicinanza di un accordo per porre fine alla guerra di Gaza. Secondo l’Associated Press, il messaggio chiedeva l’autorizzazione a pubblicare un post su Truth Social riguardante l’intesa in Medio Oriente. Sul foglio, scritto a mano, si leggeva: “Serve la tua approvazione per annunciare tu per primo l’accordo”
Nel biglietto che Marco Rubio ha passato al presidente Usa si chiedeva a Donald Trump di approvare il post su Truth Social sull'accordo a Gaza "così potrai annunciare l'accordo per primo". Lo riporta Ap pubblicando il foglio della nota passata da Rubio con scritto in cima 'molto vicino'. Il presidente ha risposto ok e poi ha chiuso la tavola rotonda.
Il presidente degli Stati Uniti ha poi lasciato la conferenza stampa in corso alla Casa Bianca congedandosi con queste parole: "Ho appena ricevuto una nota dal segretario di Stato che mi dice che siamo molto vicini a un accordo in Medio Oriente e avranno bisogno di me abbastanza presto". "Devo andare ora per provare a risolvere i problemi in Medio Oriente", ha aggiunto.