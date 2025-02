You 5, il teaser della serie tv Netflix

La quinta stagione debutterà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 24 aprile

Netflix Italia ha pubblicato il secondo teaser trailer della quinta e ultima stagione di You, la serie con protagonista Penn Badgley . Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla produzione.

A poche settimane di distanza dalle prime immagini ufficiali, la piattaforma di streaming ha pubblicato il secondo teaser, visibile in apertura, di You ( FOTO ). Il filmato vede protagonisti Joe Goldberg e Kate Galvin , rispettivamente interpretati da Penn Badgley e Charlotte Ritchie .

Michael Foley, produttore e sceneggiatore, ha raccontato: “Abbiamo sempre detto che ci saremmo fermati dopo cinque e, in un mondo perfetto, avremmo riportato Joe a casa a New York”. Stando alle anticipazioni diffuse da Netflix, la quinta stagione ripartirà tre anni dopo il trasferimento di Joe e Kate da Londra a New York.

Foley ha aggiunto: “Ci è piaciuta l'idea che il cerchio si chiudesse per lui. Siamo entusiasti del fatto che Joe sia tornato a casa come una persona così diversa da quella che abbiamo visto nella prima stagione. Al centro della nostra storia finale per Joe c’è questa dicotomia tra il vecchio e il nuovo”.