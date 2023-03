Valentino sceglie Penn Badgley: la nuova campagna con la star di You

L'attore statunitense non si limita ad indossare i capi e gli accessori disegnati da Pierpaolo Piccioli ma nello spot per il brand italiano esegue una vera e propria performance, sincopata ed ipnotica, che piacerà parecchio alla platea del popolare thriller psicologico Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il percorso da icona del piccolo schermo a icona della moda potrebbe essere breve per Penn Badgley che è stato selezionato da Maison Valentino per la nuova campagna Maison Valentino Essentials, un racconto realizzato da Charlotte Rutherford in collaborazione con GQ nel quale il protagonista di You, la serie ideata da Sera Gamble e Greg Berlanti, si offre come interprete di una serie di look dallo spirito contemporaneo e urban.

Foto e video sono già disponibili sui canali del brand e sono già stati presi di mira dai fan dell'ormai celebre Joe Goldberg.



La collezione Maison Valentino dallo spirito rilassato e urban approfondimento Blanco diventa testimonial per Valentino e Calvin Klein Maison Valentino sta facendo un gran lavoro d'immagine reclutando nella scuderia dei sui affezionati alcuni dei volti più in vista dello showbiz globale. Non sorprende, in questo senso, il coinvolgimento di Penn Badgley per l'ultima campagna pubblicitaria della Maison guidata da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo con un fortissimo senso della contemporaneità espressa attraverso cinema, musica e serie televisive. I nuovi eroi dello streaming sono diventati da tempo un forte veicolo della visione creativa di Piccioli che seleziona attentamente le figure adatte ad indossare i capi di collezioni raffinatissime per fattura e all'avanguardia per concezione che stanno pian piano rivoluzionando i canoni del guardaroba maschile e femminile. Badgley è stato immortalato con capi e accessori della collezione Unboxing, pensata per la Sping/Summer 2023, creazioni moderne, lineari, dalla vocazione genderless alcuni dei quali si caratterizzano per la stampa Toile Iconographe all over, una ripetizione schematizzata ed ossessiva del logo con la V di Valentino.

Essentials è, invece, un concentrato della visione dello stilista che si esprime attraverso capi sartoriali contaminati dal modo di essere della couture, un insieme di pezzi fluidi che approcciano con assoluta libertà il modo in cui gli uomini si sono vestiti per decenni. Badgley indossa camicie, shorts, tute e altri capi sartoriali, come completi classici dalla silhouette rilassata e blazer con le maniche a mantella, look forniti di irresistibili bag a mano e a tracolla che sono già bestseller del marchio.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Paris Fashion Week 2023: la sfilata di Maison Valentino Per questa collezione co-ed, che vede insieme capi maschili e femminili, Pierpaolo Piccioli parte da un accessorio legato a un preciso dress code, per dargli un nuovo significato, slegato da preconcetti e contesti d'uso precedenti. Non si tratta di un esercizio di stile: è solo un altro modo per giungere a una distinta idea di libertà da ottenere attraverso la moda a cura di Vittoria Romagnuolo Pierpaolo Piccioli sceglie le sale dell'Hôtel Salomon de Rothschild per presentare al pubblico la collezione Maison Valentino per la stagione Autunno/Inverno 2023-24. La raccolta, intitolata Black Tie, è indossata da modelle e modelli ma l'idea dello stilista è quella di realizzare un guardaroba comune, con capi sempre più privi di tratti distintivi di genere La sfilata evento, che si svolge in una location che ha già ospitato in passato le presentazioni Valentino, è uno degli eventi più attesi della Paris Fashion Week e rappresenta un sequel ideale di quanto lo stilista ha realizzato con Le Club Couture, la collezione d'alta moda per la stagione estiva 2023 che ha sfilato a Parigi lo scorso gennaio In continuità con i look pensati per il popolo dei club notturni, Piccioli parte da un'altra sottocultura, quella della comunità obbligata a vestire in maniera formale. “Black Tie” non è solo, letteralmente, la cravatta nera, ma è quel preciso dress code, o codice di abbigliamento richiesto per gli eventi serali e formali. L'idea è quella di partire da questo elemento, che è presente nella quasi totalità dei look, per stravolgere tutto

Penn Badgley nello spot come Joe Goldberg di You GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Nello spot sincopato e ipnotico il trentaseienne non si limita a calarsi nei panni dell'uomo Valentino ma esegue una vera e propria performance in uno scenario in cui natura e tecnologia si fondono per dare vita a una dimensione “altra”, fantastica e seducente.

Lo sguardo e le movenze sono quelle a cui la platea di You, la serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è abituata. L'attore, anche musicista e leader dei Brooklyn MOTHXR, si muove in continuità con gli atteggiamenti nervosi celati dallo sguardo calmo ed imperturbabile di Joe Goldberg, il personaggio che tiene insieme la narrazione in You. ex libraio, ex commesso di un negozio di Los Angeles, ora professore universitario, in perenne movimento (per non dire fuga) dal suo terribile passato. Con Valentino l'attore compie un percorso contrario a quello del suo personaggio che indossa il cappellino con la visiera e vestiti anonimi per non farsi vedere dagli altri mentre ne combina di tutti i colori. Su questo set, infinitamente più glamour, Badgley può scoprire finalmente il piacere di farsi notare attraverso i vestiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino (@maisonvalentino) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie