Lenny Kravitz, le canzoni più famose

Ispirato in particolare da artisti del calibro di Stevie Wonder, Prince e Jimi Hendrix, Lenny Kravitz ha fin dagli inizi dimostrato di essere un talento puro capace di poter proporre un repertorio ricco e variegato. 37 gli anni di carriera caratterizzati da 11 album in studio, 2 live, innumerevoli tour di grande successo e ben quattro Grammy Award consecutivi nella categoria miglior interpretazione vocale rock maschile. Un record assoluto. Polistrumentista (suona il basso, il pianoforte, la chitarra, la batteria, il pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni), sono tanti i successi internazionali di Lenny Kravitz (le foto più belle). Per conoscere meglio la sua attività musicale e il percorso intrapreso fin dal 1983, ecco le dieci canzoni più famose dell’artista statunitense:

Let Love Rule

Always on the Run

It Ain’t Over ‘Til It’s Over

Are You Gonna Go My Way

Rock and Roll is Dead

If You Can’t Say No

Fly Away

American Woman

Again

Dig In

Let Love Rule

“Let Love Rule” è la canzone che permette a Lenny Kravitz di attirare l’attenzione sul suo modo di intendere la musica. Un funk rock psichedelico, title track e primo singolo dell’album d’esordio pubblicato nel 1989. Nel video della canzone appare anche l’attrice Lisa Bonet, all’epoca moglie del cantautore.

Always on the Run

Il primo singolo del secondo album “Mama Said” è “Always on the Run” che vede la collaborazione di Slash. Nel 1992 lo stesso Lenny Kravitz si unì ai Guns N’ Roses in una tappa del “Use Your Illusion Tour” per eseguire il brano. Nel corso degli anni “Always on the Run” è stata utilizzata in videogiochi e film.

It Ain’t Over ‘Til It’s Over

Pubblicata nel 1991 come secondo singolo estratto dal secondo album “Mama Said”, “It Ain't Over ‘Til It's Over” è una ballad ispirata da Motown e il riff di fiato nel finale è stato eseguito proprio Phenix Horns del gruppo Earth, Wind & Fire. Grande il successo commerciale con la canzone che arriva al secondo posto negli Stati Uniti e sfiora la top 10 nel Regno Unito.

Are You Gonna Go My Way

Scritta da Lenny Kravitz e Craig Ross, “Are You Gonna Go My Way” è la prima hit internazionale del cantautore statunitense. Considerata tra le migliori canzoni degli anni Novanta, il video è invece inserito nella lista dei più memorabili di sempre. Grazie al successo della canzone, Lenny Kravitz ha conquistato un MTV Video Music Awards come miglior artista maschile. Tra le curiosità, “Are You Gonna Go My Way” ha raggiunto il primo posto in Australia e conquistato il disco di diamante in Brasile.

Rock and Roll is Dead

Primo singolo tratto da “Circus”, “Rock and Roll is Dead” è stata per molto tempo fraintesa come dichiarato anche dallo stesso Lenny Kravitz. “Molte persone non vanno più in profondità, ascoltano il titolo e il ritornello e gli danno quel valore. Pensano che io sia serio quando in realtà sono un grande pagliaccio. Le persone vedono le mie foto e pensano che io lavori sulla mia immagine, ma mi sto solo divertendo”. Nello stesso anno di pubblicazione, Prince rilasciò come lato B la canzone "Rock 'N' Roll Is Alive (And It Lives in Minneapolis)" come risposta al brano di Lenny Kravitz.

If You Can’t Say No

Nel 1998 Lenny Kravitz sorprende tutti con “If You Can’t Say No”, primo singolo tratto da “5”. Nel brano sperimenta suoni elettronici e dimostra ancora una volta la capacità di proporre un repertorio variegato. "If You Can't Say No" è stata scritta dallo stesso cantautore che ha suonato tutti gli strumenti.

Fly Away

Sempre da “5” arriva “Fly Away” tra i brani più famosi di tutta la carriera di Lenny Kravitz. Pubblicata come quarto singolo dal suo quinto album in studio ha conquistato le classifiche internazionali e ha permesso all’artista di vincere un Grammy Award per la migliore esibizione rock maschile. Si tratta del primo di quattro premi consecutivi nella stessa categoria. La canzone nasce quasi per caso come spiegato dallo stesso Lenny Kravitz. Infatti stava testando un amplificatore per capire come suonavano alcuni accordi. Inizialmente “Fly Away” doveva essere il lato B di un singolo perché non prevista nell’album.

American Woman

“American Woman” è una cover di una canzone dei “The Guess Who” del 1969 ma è diventata anche una delle canzoni più famose di Lenny Kravitz. Scelta per la colonna sonora del film Austin Powers: “La spia che ci provava” è stata inserita nella ristampa dell'album “5”. Una versione più funky del brano che ha permesso a Lenny Kravitz di conquistare il secondo Grammy Awards.

Again

Per il suo primo greatest hits pubblicato nel 2000, Lenny Kravitz scelse di presentare “Again”, unico inedito presente. Il brano è ispirato ad un amore finito ed è una ballad romantica che in Italia ha raggiunto il primo posto in classifica. Oltre 50 mila le copie vendute nel nostro Paese, mentre negli Stati Uniti ha raggiunto la quarta posizione della classifica Billboard. Con “Again” Lenny Kravitz conquista per la terza volta consecutiva il Grammy Awards come miglior interpretazione maschile.

Dig In

Dopo il grande successo del primo greatest hits, Lenny Kravitz si rituffa subito su nuova musica e nel 2001 pubblica “Dig In”, primo singolo dell’album “Lenny”. La traccia viene usata nel film “Returner” e nei promo della NBA per i playoff del 2002. Entrato in numerose classifiche internazionali, grazie a “Dig In” arriva il quarto Grammy Awards consecutivo per la migliore performance vocale maschile.