I fan di Johnny Depp hanno pagato le spese giudiziarie per rilasciare gli appunti della dottoressa Dawn Hughes, la terapista di Amber Heard. I documenti del processo per diffamazione tra i due ex coniugi, scarabocchiati su un blocco note e circolati su Reddit nello stesso giorno dell’uscita del trailer di Aquaman e il Regno Perduto, hanno svelato i drammi che si sarebbero consumati sul set del film. Le annotazioni descrivono infatti un ambiente ostile dove il protagonista Jason Momoa, presumibilmente ubriaco, si sarebbe vestito come Depp e avrebbe fatto pressione per cacciare Heard dal ruolo della supereroina acquatica Mera. “Jason ha detto che voleva che fossi licenziata” recitano gli appunti. “Jason ubriaco – in ritardo sul set. Vestito come Johnny. Ha anche tutti gli anelli”. Come riportato da Variety, i rappresentanti di Momoa hanno rifiutato di commentare, ma un portavoce della DC ha respinto le dichiarazioni di Heard: “Jason Momoa si è sempre comportato in modo professionale sul set di Aquaman e il Regno Perduto”. Gli ha fatto eco un insider presente sul set londinese nel 2021, secondo il quale “Jason lavora come un matto, gli piace bere una birra ogni tanto come tutti, ma non si presente ubriaco sul set”, e che ha precisato che le due star avessero un buon rapporto e scherzassero insieme. “E lui non si veste come Johnny Depp. Si è sempre vestito con quello stile bohémien”. Heard non ha rilasciato commenti, ma una fonte vicina all’attrice ha confermato che gli appunti risalgono ad una seduta del 27 dicembre 2021 e riguardano il set del sequel di Aquaman, mentre un’altra fonte ha precisato che i legali di Heard hanno lottato per il rilascio dei documenti della terapista. Altri indizi testimonierebbero gli attriti tra Heard e Momoa: in estate l'attore avrebbe smesso di seguire la collega su Instagram e, secondo una fonte, l' avrebbe anche bloccata per impedirle di seguirlo a sua volta.