Depp contro Heard, il trailer e cosa sapere della docuserie di Netflix

La tanto attesa docuserie Depp contro Heard è arrivata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tre episodi di 47, 48 e 50 minuti che si concentrano sul processo per diffamazione che l'attore ha intentato e vinto contro l'ex moglie e collega. Johnny Depp e Amber Heard sono i grandi protagonisti con la loro breve e travagliata storia coniugale, analizzata dagli occhi della documentarista Emma Cooper che ha ricostruito la battaglia in tribunale dalla quale sono emersi anche i temi degli abusi e della dipendenza da alcol.

L'AMBIZIONE dell'obiettività La serie si propone un obiettivo decisamente ambizioso, quello di ricostruire in modo quanto più obiettivo e imparziale possibile una vicenda che ha estremamente polarizzato l'opinione pubblica, finendo in trend su tutti i social e coinvolgendo fan e opinionisti a tutti le latitudini. Un processo estremamente mediatico, seguito in diretta da milioni di spettatori che, attraverso Youtube e TikTok, hanno potuto sentire in tempo reale gli scambi di accuse e le testimonianze contrastanti e talvolta contraddittorie dei due protagonisti. Così facendo, la docuserie mette in evidenza i limiti della società dei social media e quanto sia difficile arrivare a definire con contorni netti quella che è la verità.



LA TRAMA Ogni episodio sul processo tra Depp e Heard raggruppa duecento ore di filmati trasmessi in diretta streaming e visti da milioni di persone su YouTube e su TikTok. Opinionisti e investigatori improvvisati hanno contribuito all’analisi dell’evento. Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, “Depp contro Heard è una serie in tre parti che esamina il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l'attenzione del mondo, diventato il primo processo al mondo tramite TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze affiancate, la serie esplora questo evento mediatico globale, mettendo in discussione la natura della verità e il ruolo che svolge nella nostra società moderna.” approfondimento Johnny Depp dà in beneficenza il risarcimento di Amber Heard

Una causa lunga per un matrimonio brevissimo Nato come una favola e terminato in tragedia, il matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard è stato breve e travagliato. I due si sono conosciuti nel 2009 sul set di The Rum Diary e hanno iniziato a frequentarsi. Diversi anni dopo, nel 2014, è arrivato l'anello di fidanzamento, nel 2015 il matrimonio. Solo pochi mesi dopo, però, la coppia è entrata in una crisi profonda dando vita a una battaglia legale destinata a durare più della loro relazione e conclusasi solo nel giugno del 2022 con la condanna a Heard nel processo per diffamazione intentato dall'ex marito per un editoriale sul Washington Post in cui si presentava come simbolo della violenza sulle donne. Johnny Depp ha poi deciso di devolvere in beneficenza il risarcimento dovuto da Amber Heard dopo la sentenza del giudice.