In The Fire, il trailer e cosa sapere sul film con Amber Heard

Dopo aver perso il processo per diffamazione contro l’ex marito Johnny Depp, Amber Heard torna sui grandi schermi di Hollywood nel trailer di In the Fire, il thriller paranormale diretto da Conor Allyn uscita nelle sale italiane il 14 settembre. Come riportato da The Hollywood Reporter, nella pellicola ambientata nel 1890 l’attrice interpreta Grace Burnham, una psichiatra che in una remota piantagione della Colombia si prende cura di un ragazzo disturbato (interpretato da Lorenzo McGover Zaini) dotato di inspiegabili capacità. Nell’iniziare la terapia, Burnham fa scoppiare una guerra tra scienza e religione, con il sacerdote locale convinto che il ragazzo sia posseduto dal diavolo e causa delle disgrazie del villaggio. “Quelle persone sono spaventate. E hanno bisogno di qualcosa da incolpare per quella paura. E sei tu” dice la psichiatra al giovane.