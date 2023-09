Aquaman e il Regno perduto, tutto sul film con Jason Momoa

LA TRAMA

Secondo la sinossi ufficiale, "dopo aver fallito nello sconfiggere Aquaman per la prima volta, Black Manta, ancora guidato dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla per eliminare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più temibile che mai, poiché brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malvagia. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello Orm, l'ex Re di Atlantide da lui stesso imprigionato, per forgiare un'insolita alleanza. Insieme dovranno accantonare le proprie differenze per proteggere il loro regno e salvare la loro famiglia, e il mondo intero, da un’irreversibile distruzione".