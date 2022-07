Ben Affleck di nuovo Batman in Aquaman, il sequel con Jason Momoa

Jason Momoa ha scritto su Instagram: “Sono in arrivo grandi cose per Aquaman 2”

Ben Affleck tornerà a indossare i panni di Batman nel sequel di Aquaman con protagonista Jason Momoa , come annunciato da quest’ultimo in un post sul profilo Instagram da oltre diciassette milioni di follower .

Nelle scorse ore Jason Momoa ha condiviso un filmato con il quale ha mostrato la scoperta fatta involontariamente da alcuni visitatori degli Studios che hanno così portato l’attore ad annunciare la notizia.

Il protagonista di Aquaman ha anche condiviso due scatti in compagnia di Ben Affleck commentando: “Sono in arrivo grandi cose per Aquaman 2”.