On the roam, Jason Momoa protagonista della docuserie HBO

Jason Momoa andrà a caccia di arte, di avventura e di amicizia nella docuserie HBO On the roam, che dopo il recente lancio a livello globale approderà in Italia in esclusiva streaming su Discovery+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in otto episodi disponibili da lunedì 26 febbraio con rilascio settimanale. Il protagonista accompagnerà lo spettatore attraverso il racconto della nascita delle sue principali passioni , dalle motociclette alla fotografia, dal cinema ai viaggi, dalla musica alle auto d’epoca.

DAL RESTAURO DELLE MOTOCICLETTE ALLA SCOPERTA DELLA FENDER

Il filo conduttore dell’intera narrazione è l’artigianato, che gli specialisti animano con forza e competenza per modellare e dare vita ad opere senza tempo assemblate tra sogni e idee. La star di Aquaman non solo incontrerà e intervisterà i massimi esperti nei rispettivi campi, ma parteciperà anche in prima persona alle lavorazioni su progetti unici. In compagnia di alcuni team di roaming, Momoa restaurerà motociclette iconiche come la Knucklehead rosa e gareggerà con una flotta di chopper del 1936. Al fianco di musicisti leggendari, l’attore ricreerà chitarre storiche, visitando con Slash dei Guns n’ Roses la mitica sede della Gibson o studiando insieme ai maestri della Fender le modalità con le quali uno strumento influisce sull’esperienza del musicista. Il protagonista cercherà anche di dare una nuova vita “elettrica” ad una Rolls Royce Phantom del 1920, presenterà al pubblico gli artigiani che in ogni sua pellicola curano i dettagli e gli strumenti per i suoi personaggi e incontrerà il mago della fotografia Todd Hido. Con il cuore che batte per il passato e la mente sempre rivolta al futuro, Momoa, che è anche creatore, produttore esecutivo e in alcuni episodi regista di On the roam, esplorerà luoghi, persone ed esperienze per tracciare una storia dell’uomo contemporaneo attraverso le diverse espressioni della creatività.