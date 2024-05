Bradley Cooper si è esibito con i Pearl Jam in California. VIDEO

L'attore e regista di A Star Is Born ha raggiunto il gruppo di Eddie Vedder sul palco del festival BottleRock per suonare insieme il brano Maybe It's Time, tratto dalla colonna sonora del film

Durante il concerto da headliner al festival Bottle Rock di Napa Valley, in California, i Pearl Jam hanno accolto un ospite inaspettato: Bradley Cooper. Sabato 25 maggio l’attore e regista si è esibito per la prima volta con il gruppo, che era capitanato da Eddie Vedder alla chitarra acustica. Sostenuto dalla fidanzata Gigi Hadid in prima fila, Cooper ha eseguito il brano Maybe It’s Time, scritto da Jason Isbell e tratto dalla colonna sonora del film A Star Is Born, che ha segnato non solo la sua indimenticabile interpretazione nei panni di Jackson Maine al fianco di Lady Gaga, ma anche il suo debutto alla regia. Nel 2019, lo stesso Vedder aveva eseguito una cover solista della canzone in un festival a Temple, in Arizona. Alla fine del set, Cooper si è unito ancora una volta ai Pearl Jam per interpretare Rockin’ in the Free World di Neil Young.