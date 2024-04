Pearl Jam, è uscito il nuovo singolo Wreckage

Dopo Dark Matter e Running, i Pearl Jam hanno pubblicato il nuovo singolo Wreckage estratto dal dodicesimo album in uscita venerdì 19 aprile

Wreckage è il terzo singolo estratto dal nuovo disco Dark Matter in uscita tra poche ore. I Pearl Jam hanno pubblicato un’altra anticipazione dell’atteso album di inediti in arrivo dopo circa dodici mesi dal precedente progetto discografico Give Way.

pearl jam, è uscito il nuovo brano wreckage Grande attesa per il nuovo album di una delle formazioni più iconiche della storia del rock. Dopo Dark Matter e Running, il gruppo ha pubblicato Wreckage, la terza traccia del dodicesimo album di inediti in arrivo sul mercato venerdì 19 aprile. L’uscita della canzone è stata accompagnata dal video dell’official visualizer su YouTube che in meno di ventiquattro ore ha superato 90.000 visualizzazioni. Questa la tracklist completa del nuovo album: Scared of Fear React, Respond Wreckage Dark Matter Won’t Tell Upper Hand Waiting for Stevie Running Something Special Got to Give Setting Sun approfondimento Dark Matter, il nuovo album dei Pearl Jam in uscita il 19 aprile

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

A maggio il gruppo statunitense darà il via al Dark Matter World Tour 2024 dalla Rogers Arena di Vancouver. La formazione proseguirà toccando poi numerose nazioni fino alla chiusura prevista per il 21 novembre al Giants Stadium di Sydney. La tournée si fermerà anche in Europa, più precisamente a Dublino, Manchester, Londra, Berlino, Barcellona, Madrid e Lisbona. approfondimento I Pearl Jam hanno presentato il nuovo album a Los Angeles

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pearl Jam (@pearljam) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

I Pearl Jam, guidati dalla voce di Eddie Vedder, sono tra le formazioni più iconiche e rivoluzionarie del mondo della musica, tra gli album più apprezzati troviamo senza ombra di dubbio Vitalogy, No Code e Backspacer. Tra i riconoscimenti ottenuti spiccano due Grammy Awards nelle categorie Best Hard Rock Performance e Best Recording Package.